Fortrydelsespille kræver samtykke

Fortrydelsespiller blev tilladt på recept i Danmark i 1995. Fra 2001 kunne man købe dem i håndkøb.

Men først et par årtier efter følger Japan efter og tillader kvinder at bruge nødpræventionsmidlet fortrydelsespiller. Pillen vil efter sigende blive godkendt i Japan sidst på året.

Det er dog ikke helt op til kvinden selv, om hun ønsker at bruge det. Det vil kræve, at partneren giver samtykke til det.

Det skriver The Guardian.

I Japan kræves der allerede samtykke til kirurgiske aborter. Det er en politik, som forkæmpere siger, træder på kvinders rettigheder.

Flere kampagner opfordrer sundhedsmyndigheder til at droppe reglen om, at kvinder skal indhente skriftligt samtykke fra deres partnere, før en læge kan ordinere abortmedicin.

Artiklen fortsætter under billedet...

Womens Day i Tokyo i 2017. Foto: Eugene Hoshiko/Ritzau Scanpix

'Tortur'

Et stiftende medlem af 'Action for Safe Abort Japan' sagde, at partnerens samtykke bliver et problem, når der er uenighed med partneren, eller partneren tvinger kvinden til at føde mod hendes vilje.

- For kvinder er det vold og en form for tortur at blive tvunget til en graviditet, de ikke ønsker.

Kampagner siger, at Japans manglende godkendelse af et lægemiddel, der længe har været tilgængeligt i mere end 70 andre lande, afspejler den lave prioritet, som landets mandsdominerede parlament og medicinske samfund giver til kvinders sundhed.

Tragiske konsekvenser

Abortpolitikken kan medføre alvorlige konsekvenser.

I 2021 blev en 21-årig japansk kvinde anholdt, efter man fandt hendes døde baby i en park.

Kvinden, der fik en betinget fængselsdom, fortalte i retten, at hun ikke var i stand til at afslutte sin graviditet, fordi hun ikke kunne få skriftligt samtykke fra sin partner.

Japanske medier har også rapporteret om tilfælde, hvor læger nægtede at godkende en abort for kvinder, der var blevet seksuelt overfaldet, hvilket tvang embedsmænd i sundhedsministeriet til at skrive til 'Japan Medical Association' for at præcisere, at samtykke ikke er påkrævet i voldtægtssager.

Japan er et af kun 11 lande, der kræver tredjepartssamtykke til aborter, på trods af opfordringer til at standse praksis fra Verdenssundhedsorganisationen og FN's Komite for Afskaffelse af Diskriminering af Kvinder.