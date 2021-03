Fortryder ikke anbefaling af vaccine

Læs hele interviewet med Torben Klitmøller Hollman her:

- I var selv med til at anbefale jeres medlemmer at få vaccinen. Har du også en del af ansvaret, hvis nogle af jeres medlemmer er utrygge nu?

- Nej, svarer Torben Klitmøller Hollmann. Han fortsætter:

- Jeg skal jo ikke begynde at være klogere end sundhedsmyndighederne. Hvis sundhedsmyndighederne anbefaler, at man skal tage vaccinen, så gør vi også.

- Men får det her dig til at fortryde, at I ikke lyttede mere til jeres nervøse medlemmer?

- Nej, for så ville jeg begynde at gøre mig klogere end sundhedsmyndighederne, og dem har vi rigeligt af. Hvis vi begynder at miste tilliden til dem, går det først galt i det danske sundhedsvæsenet.

- Den tillid vil jeg gerne, at mine medlemmer og jeg bevarer. Den har vi stadig, fordi de greb så hurtigt ind, som de har gjort. Hvis de nu havde ventet med at dele deres viden, så havde det været et problem.

- Du har tillid til, at de har meldt det ud, så hurtigt som de kunne?

- Ja.

- FOA organiserer sundhedsfolk, og bivirkninger er jo ret almindeligt ved vacciner. Kan det her egentlig være så stort et chok for jer?

- Nej, men chokket består af flere ting: Det største chok er, at vi lige pludselig stopper det hele, nu hvor vi lige var kommet godt i gang. Chokket består også i, at det lige præcis er Astra Zeneca-vaccinen, som i folk i forvejen har været skeptiske overfor.

- Vi er chokerede over, at vi pludselig skal stoppe op, nu hvor vi endelig var kommet i gang med at vaccinere frontpersonalet. Det er simpelthen op ad bakke.

- Jeg håber for alt i verden, at det bare er forbigående. Det kan være uheldige sammentræf, men der kan også være noget om det.

- Vil I stadig anbefale vaccinen, hvis den bliver godkendt igen?

- Altså, så skal vi i hvert fald lige have en snak med sundhedsmyndighederne.

- Hvilke informationer er det, I gerne vil have, for at I kan anbefale den her vaccine igen?

- Vi skal være hundrede procent sikre på vaccinen: Hvem godkender hvad, er det den europæiske lægemiddelstyrelse eller den danske? Hvad er det for nogle bivirkninger, og hvad handler det hele om.

- Men altså, jeg går stærkt ud fra, at sundhedsmyndighederne ikke fedter med oplysninger.

Er din tillid intakt?

- Ja, det er den. Også fordi man har reageret så hurtigt. Jeg ved godt, at nu kan der komme en masse konspirationsteorier.

- Men dér er jeg ikke lige nu.

- Jeg synes, at vi skal holde os til fakta. Fakta er, at vi er pressede over det her, dels fordi det er en ærgerlig information og ærgerligt, at vi skal stoppe op. Og så bliver der et problem med tilliden til den her vaccine bagefter, forudser han.