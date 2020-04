Fortryder sin egen aprilsnar

Rock Under Broen burde ikke have lavet en aprilsnar om plastik, melder den øverst ansvarlige nu ud

Emnet plastikforurening er ikke noget, man bør lave sjov med.

Det mener den øverste ansvarlige for festivalen Rock Under Broen, Bent Frandsen, i hvert fald, og derfor tager han nu afstand fra festivalens egen aprilsnar.

Det skriver Fyens.

Stod det til chefen for det hele på endagsfestivalen, burde den aldrig være lavet, og han var da heller ikke vidende om, at aprilsnarren var i støbeskeen, fortæller han.

- Jeg tager afstand fra det, der er lagt ud. Jeg var ikke informeret om det. Var jeg blevet det, havde jeg bedt om at finde en anden aprilsnar end den der. Fordi det er jo oppe i tiden, så jeg må erkende, at jeg synes, det var lidt dumt, siger Bent Frandsen.

Verdensmål

Aprilsnarren blev lagt ud på festivalens facebookside og meddelte folk, at der til årets festival ikke ville blive udleveret plasticservice.

- Vi har besluttet at bakke op om FN's verdensmål nr. 14: Livet i havet. Plastikforurening i havene har nået et alarmerende niveau.

- Det vil ikke være tilladt at medbringe plastik til Rock Under Broen 2020, dvs. plastikstole, plastikflasker, plastikservice eller lignende, stod der i facebookopslaget.

I stedet for engangsplastik, skulle gæsterne i stedet medbringe sine egne 'genanvendelige krus eller kander', hvis de skulle gøre sig forhåbninger om nogen udskænkninger på pladsen.



'Dårligste joke'

Men det var altså for meget for Bent Frandsen. Festivalens opslag på Facebook har i skrivende stund 81 kommentarer. Selvom langt de fleste har lugtet, at der er tale om en aprilsnar, og tager det afslappet, så er flere brugere enige med den øverste ansvarlige.

' Hvor ville det være sejt, hvis ikke det var årets dårligste joke - baseret på et kæmpe problem,' skriver en bruger.

En kvinde svarer ham 10 minutter efter: 'Så godt sagt. Synes seriøst ikke det er noget at joke med'.

Rock Under Broen er planlagt til 13. juni, og Bent Frandsen forventer, at festivalen vil blive afholdt som planlagt under den nye lillebæltsbro.