Fortsætter i Rusland: Festival bakker Carlsberg op

Fuld opbakning.

Selv om Carlsberg fortsætter med at producere og sælge i Rusland, er der ingen slinger i valsen fra Roskilde Festival, der har bryggeriet som storsponsor.

I et skriftligt svar lyder fra festivalen, der i 2014 inviterede Putin-kritikkerne fra Pussy Riot til Danmark, at der fuld opbakning til Carlsberg fra festivalens direktør, Signe Lopdrup:

'Krigen i Ukraine er forfærdelig og forkastelig. Vi bakker derfor op om, at Carlsberg og andre danske virksomheder tager situationen meget alvorligt. Vi bakker helt op om beslutningen om at stoppe salg af Carlsberg-øl. Vi har forståelse for, at der er tale om en meget akut og svær situation, og at der er lokale hensyn at tage.'

Tidligere på ugen meddelte Carlsberg, at selskabet stopper med salget af selve Carlsberg-øllen i Rusland, men torsdag kunne blandt andre Ekstra Bladet fortælle, at Carlsberg holder fast i 90 procent af de russiske aktiviteter gennem dets selskab Baltika.

Artiklen fortsætter ...

Medlemmer af russiske Pussy Riot på Roskilde Festival 2014. Nadya Tolokonnikova (yderst til højre i panelet) og Masha Alyokhina (anden fra højre). Arkivfoto: Peter Klint.

Sidste år betalte Baltika - ifølge egen pralerier - et beløb, der svarer til fem milliarder kroner i skatter og afgifter. Pralerierne er imidlertid forstummet: Carlsberg ønsker ikke at kommentere, hvordan selskabet forholder sig til de skatter, som sendes i den russiske statskasse i år.

Da Roskilde Festival havde besøg af Pussy Riot, lød det fra festivallens talsperson, Christina Bilde:

'Vi er glade for, at Nadya og Masha fra Pussy Riot har valgt at tage imod vores invitation om at besøge årets festival. De to kunstnere og politiske aktivister har høstet nogle personlige erfaringer, hvor de er blevet frataget deres kunstneriske frihed og civile rettigheder. Den slags forhold kan være svære at forstå i et trygt velfærdssamfund som Danmark. Men så meget desto mere grund er der til at gøre opmærksom på, hvor alvorlig situationen kan være uden for vores grænser.'