Fortsætter med at se stort på coronaregler

Terapicentret Float Studio i Aarhus risikerer endnu en sigtelse, efter at de på ny har trodset nedlukning og samtidig undladt at kræve coronapas af deres kunder

Fem løftede pegefingre fra Østjyllands Politi - i form af fem besøg med bødeforlæg og påbud om at coronalukke deres forretning - følges nu op af yderligere en konfrontation med ordensmagten for de to indehavere af terapicentret Float Studio i Aarhus, Nikolai Kristensen og Jonas Olesen.

- Vores jurister har set på det og Float Studio er at regne for en type virksomhed med 'fritidsaktiviteter, kurbad, sauna o.s.v'. Derfor burde de (Float Studio) slet ikke have holdt åbent, før end det er tilladt fra i morgen (fredag), siger vicepolitiinspektør hos Østjyllands Politi, Martin Frank Rasmussen, til Ekstra Bladet.

Float Studio var senest i vælten for et par måneder siden, da indehaverne af terapicentret med blandt andet saltbade åbent stod frem og argumenterede for, hvorfor de trodsede coronarestriktioner om at være lukket fra 21. december i fjor og altså frem til i morgen, hvor der er grønt lys for en genåbning.

Indehaverne af Float Studio i Aarhus, Jonas Olesen (forrest) og Nikolai Kristensen, mener, corona-diskussionen fuldstændigt ignorerer mentalt helbred og andre ting, der betyder noget for menneskelig trivsel. Det kan Float Studio hjælpe med til at stimulere og blandt andet derfor har de holdt åbent i månedsvis trods restriktionerne. Foto Claus Bonnerup

Østjyllands Politi har på baggrund af de fem besøg i vinter rejst tiltale mod Float Studio, som altså nu risikerer endnu en sigtelse.

- Vi forholder os til det, når vi har hørt fra politiet. Det er interessant, at de nu anskuer sagen på denne måde, siger den ene af indehaverne af Float Studio, Nikolai Kristensen.

Ikke tæt, fysisk kontakt

Float Studio har - trods udsigt til et retsligt efterspil - fortsat med at holde åbent, og de har samtidig givet politiet yderligere en anledning til at løfte pegefingeren ved at undlade at kræve coronapas fra deres kunder.

Det skal de ifølge vicepolitiinspektør Martin Frank Rasmussen, der henviser til en vurdering fra den juridiske afdeling hos Østjyllands Politi.

- Når de må åbne dørene fra fredag, skal det ske med et krav til deres kunder om, at de skal fremvise coronapas, siger Martin Frank Rasmussen og tilføjer, at Float Studio kan se frem til at få - endnu et - besøg af politiet i løbet af kort tid.

Nikolai Kristensen fra Float Studio fastholder, at det omdiskuterede terapicenter intet ulovligt har foretaget sig ved - under deres fortsatte, ulovlige åbning frem til fredag - heller ikke at kræve coronapas fra deres kunder.

- Hvis ikke der er tale om tæt, fysisk kontakt mellem os og kunderne, er det, så vidt vi er orienteret, ikke nødvendigt med coronapas, siger Nikolai Kristensen.

På vej mod afgrunden

Han henviser til Erhvervsstyrelsens virksomhedsguide, hvoraf det ifølge Nikolai Kristensen fremgår, at en virksomhed som Float Studio gerne må modtage kunder uden krav om coronapas, hvis der ikke er tæt, fysisk kontakt mellem personerne på stedet.

- Jeg er spændt på, hvílke paragraffer og begrundelser politiets jurister har for, at vi skal kræve coronapas.

- Så tager vi den derfra, og mere har jeg ikke at sige til sagen nu, tilføjer Nikolai Kristensen.

Jonas Olesen tjekker et af Float Studios populære saltbade. Disse findes også hos Pause Recovery Studio på Frederiks Plads i Aarhus, hvor man ligeledes har holdt åbent trods coronarestriktioner om lukning frem til fredag. Her har man dog i modsætning til Float Studio krævet fremvisning af coronapas fra kunderne. Foto Claus Bonnerup

Ejerne af Float Studio understregede i februar i år, at de ikke har hørt om et eneste coronasmittetilfælde relateret til deres kundeskare.

- Vi har oplevet solid vækst på trods af corona, men det er ikke vores primære årsag til at protestere mod restriktionerne. En bevægelse af mindre selvstændige som os er på vej mod afgrunden, og vi er rede til at risikere noget for at finde ud af, hvad der er op og ned juridisk.

- Retten skal bevise, at folk er i fare for at blive smittet ved at komme her, fordi de er i tæt kontakt med andre, men sådan er det slet ikke. Ingen kommer tæt på hinanden her, uddybede Nikolai Kristensen, da Ekstra Bladet besøgte Float Studio for tre måneder siden.