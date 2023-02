Fortvivlede borgere: Revser Biden og hylder Trump

Regnen siler ned og har gjort det hele dagen.

Alligevel har over 1000 indbyggere samlet sig foran den lokale brandstation i byen East Palestine i Ohio, hvor frygt, vrede og frustration har fyldt, siden en alvorlig togulykke fandt sted for tre uger siden.

Det er eftermiddag, men mange af de fremmødte har stået her siden i morges og ventet på dagens hovedperson: USA's tidligere præsident Donald Trump.

- VI VIL HAVE TRUMP!

- TRUMP 2024, råber de i kor.

Her i byen stemte langt størstedelen på republikaneren ved det seneste præsidentvalg, så en varm modtagelse var ventet her i kulden.

Alligevel blev Ekstra Bladets udsendte blæst bagover af de voldsomme jubelskrig, de slagkraftige slagord og de nænsomt malede skilte med klokkeklare budskaber, da Trump i en kortege ankom til byen.

Udslæt, brændende øjne og svimmelhed. De lokale i East Palestine, Ohio, stoler ikke på myndighederne, selvom de forsikrer, at det er sikkert at vende hjem efter et voldsomt kemikalieudslip i starten af februar Skrækslagne efter udslip: Vi er på ingen måde sikre

Mystiske symptomer

3. februar forulykkede et over 100 vogne langt godstog med kræftfremkalende kemikalier i byen.

Kort efter ulykken blev flere hundrede af de i alt 5000 indbyggere evakueret af frygt for, at det letantændelige materiale ville eksplodere og koste menneskeliv.

Brandvæsenet valgte at antænde de enorme mængder af det giftige vinylklorid fra vognene og en farveløs, kræftfremkaldende gas, der bruges til at lave pvc-plastik og vinylprodukter.

Antændelsen fik en stor, sort røgsky til at lægge sig som en dyne over byen, og siden da har mange af indbyggerne oplevet udslæt, rødme, hovedpine og røde øjne, og de savner svar på, om det overhovedet er sikkert at opholde sig i byen.

Crist Weaver kørte halvanden time fra Cleveland for at få et glimt af Trump. Foto: Ditte Lynge

Af samme grund skabte det også særligt stor harme, da internationale medier mandag gik i breaking-gult og berettede om, at den amerikanske præsident Joe Biden netop var landet i Kiev for at mødes med den ukrainske præsident Zelenskyj.

- Jeg synes, at vi skal hjælpe i Ukraine, men vi er nødt til at sætte os selv først. De mennesker, der står her i dag, fortjener svar, og der er ingen, der lytter til dem. Biden burde have været her for flere uger siden, siger Crist Weaver, der er kørt halvanden time fra Cleveland for at få et glimt af Trump.

Og det standpunkt deler Donald Trump, som for fire dage siden annoncerede sine planer om at besøge East Palestine, og som onsdag aften dansk tid nu altså er ankommet.

Første stop på ruten var den lokale brandstation, inden han lagde vejen forbi en parkeringsplads, hvor han delte 'Trump'-vand ud til indbyggerne i den lille by. Herefter gik vejen forbi en lokal McDonald's, hvor de ansatte fik et chok, da de så, hvem der var i gang med at bestille Big Macs.