Fortvivlet mor: Han vil tage vores datter fra mig

Kære Puk

Min datters far og jeg har aldrig boet sammen. Vores datter på seks år har altid boet hos mig. Vi har fælles forældremyndighed. Under coronakrisen har far aflyst samvær, men krævet erstatningssamvær og har fået det.

Nu har han sat sig for, at vores datter skal flytte ud til ham, da jeg havde en uheldig kæreste. Jeg har brudt med den kæreste for snart to måneder siden.

Men nu mener far så, at han skal have fuld forældremyndighed og vores datter boende – han vil være bopælsforælder! Det skyldes, at jeg – ifølge ham – overhovedet ikke er egnet til at have vores datter.

Og han har allerede fortalt vores datter, at efter sommerferien får hun eget kontor til skolearbejde ved far ...

Han bor 70 km fra mig og vores datter. Hele hendes netværk er i min by. Far har ingen familie i sin by. Han skal også køre 70 km for at komme til nærmeste familie.

Nu er det kommet dertil, at han slet ikke vil snakke til mig. Samvær hedder nu fredag klokken 16 til søndag klokken 16 hver anden weekend. Men han henter og afleverer, som det passer ham, og aldrig til tiden.

I coronatiden har han kørt langt rundt med vores datter. Overnattet med hende forskellige steder hos forskelligt familie, både på Sjælland og i Nordjylland. Han havde ellers skrevet til mig, at det var aflyst.

Men så fortæller vores datter, at de har besøgt flere forskellige – og været mange samlet, men at ’far siger, at det ikke tæller’.

Hvad skal jeg gøre?

En bekymret mor

Kære bekymrede mor

Jeg kan godt forstå, at du er bekymret over den måde, faderen til din datter agerer på.

Én ting er, at han måske ikke er tryg ved dine valg af mænd, der jo har stor indflydelse på din datters liv, hvis du vælger ’uheldige’ typer – hvad der i øvrigt menes med ’uheldige typer’, ved jeg ikke – men det er i min verden en ’uheldig type’, hvis der for eksempel er tale om en voldelig eller misbrugende person.

Og hvis dét er tilfældet, vil mange godt kunne forstå din datters fars reaktion.

Hvis det var en engangsforstilling, og du er bevidst om, hvordan valget af partner påvirker din datter, er det jo ikke længere et problem. Så vil jeg mene, han overreagerer og har fået beskyttertrang, hvilket jo i bund og grund er en naturlig reaktion.

Når det er sagt, har vi vel alle truffet forkerte valg i livet og lært af dem.

Når du har været det, der hedder den primære omsorgsperson, i alle de år jeres datter har levet, og din datters netværk og familie i øvrigt findes i nærheden af jeres bopæl, bliver det svært for ham blot at ’overtage’ din datters liv og bopæl.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Jeg er i øvrigt nysgerrig efter at vide, hvad din datter selv siger til at være hos sin far. For det har jo i sidste ende også betydning for forløbet. Hvis din datter gerne vil være sammen med sin far, kan du jo i bund og grund ikke forhindre det, da det er hendes far.

MEN det lader til at være foregået på en meget hektisk måde og helt uden dialog eller samarbejde i øvrigt. Derfor er det vigtigt, at du omgående tager kontakt til Familieretshuset, hvis du ikke selv kan tale ham til ’fornuft’.

I Familieretshuset (det hed tidligere Statsforvaltningen) vil du få den bedste rådgivning i forhold til processen. For din datters far kan ikke bare bestemme, hvor jeres datter skal bo.

Det er en fælles beslutning, præcis som samvær er det. Så bopælen er ikke bare lige noget, man overgiver – og i yderste konsekvens kan det ende med, at man må en tur i retten, hvis man ikke kan blive enige via rådgivning og mægling.

Jeg håber, I finder den bedste løsning – for jeres datter.

De bedste hilsner Puk