Forudser 600.000 smittede i Stockholm

Stockholm ligger over gennemsnittet, når det kommer til antallet af smittede med covid-19.

Og ifølge de svenske myndigheder, ser det ikke ud som om, det kommer til at ændre sig - tværtimod forudser flere studier, at op mod 600.000 indbyggere i Stockholm vil være smittet med sars-cov-2 1. maj, skriver SVT.

Ikke opdagede tilfælde

Studiet tager udgangspunkt i det såkaldte Stockholm-studie, hvor man testede 700 tilfældigt udvalgte indbyggere.

- Det er overraskende, at der er så mange tilfælde, 99 procent af alle tilfælde, der er helt ubekræftede, siger Lisa Brouwers, der er leder af analyseafdelingen i Folkhälsomyndigheten.

Ydermere er der denne weekend et studie, der viser, at hele 30 procent af indbyggertallet i Stockholm formentlig har haft covid-19.

Der er endnu ingen prognoser for, hvor mange smittede, der er i hele Sverige. Det skyldes Sveriges metode til at håndtere virussen, forklarer professor Johan Giesecke.

- De fleste lande har haft lockdown. De har ikke haft spredning i deres lande, på samme måde som Sverige. Vi har haft smittespredning i befolkningen, siger han.

På verdensplan vurderer WHO, at to til tre procent af jordens befolkning er blevet smittet til med corona.