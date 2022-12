Forudser kaos: En historisk svær situation

Den seneste tids galoperende inflation og den dertil faldende realløn er bare nogle af de problemstillinger, som ifølge arbejdsmarkedsforskere har medført, at risikoen for en storkonflikt i foråret 2023 lige nu er historisk høj

Der er en overhængende fare for, at det ender med en storkonflikt på det private arbejdsmarked, når mere end 600.000 danskere efter årsskiftet skal have forhandlet deres overenskomster på plads.

Det vurderer Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) ved Københavns Universitet.

Risikoen for en storkonflikt er med andre ord historisk høj.

Det skriver ifølge Finans.

Lønnen bliver stridspunktet

Til erhvervsmediet udtaler arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl fra Aalborg Universitet, at det private arbejdsmarked står over for nogle historisk svære overenskomstforhandlinger.

- Lønmodtagerne har for første gang i mange år oplevet, at reallønnen er faldet. Det er svært at se, at forhandlerne kan lande en aftale med lønstigninger, der redder reallønnen, og spørgsmålet er, om de kan finde noget som helst andet, der kan kompensere for det, siger Laust Høgedahl.

Det største stridspunkt i forårets forhandlinger bliver ifølge Finans ikke overraskende lønnen.

Den galoperende inflationskrise, som har præget billedet herhjemme siden efteråret, har resulteret i en væsentlig udhuling af danskernes realløn. Der hviler derfor et tungt ansvar på skuldrene af fagbevægelsens topforhandlere i forhold til at sikre tilstrækkelige lønstigninger.

Stor usikkerhed

Omvendt hersker der stadig stor usikkerhed om den økonomiske udvikling.

Forskerne fra Københavns Universitet peger desuden på, at det fortsat er usikkert, hvordan de igangværende regeringsforhandlinger ender.

Danskerne har heller ikke fået svar på, hvorvidt der af en kommende regering vil blive iværksat tiltag på skatteområdet, som kan modvirke den faldende realløn.

Under alle omstændigheder kan det nemt gå hen og blive en kostelig affære for danske virksomheder, hvis lønmodtagerne vælger at strejke i foråret.

Ifølge centerleder hos FAOS Søren Kaj Andersen er danske virksomheder fast forankret i den internationale produktionskæde, og det kan derfor blive dyrt for virksomhederne, hvis de grundet en potentiel strejke 'ikke kan levere som aftalt'.