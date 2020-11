Forudser markant smittestigning i Danmark mod jul

I takt med at vi nærmer os juleaften, kan antallet af nye smittetilfælde meget vel stige markant i Danmark. Det samme gælder antal indlagte med coronavirus på landets hospitalsafdelinger.

Det vurderer det europæiske smitteagentur ECDC i en ny prognose, skriver DR.

Mens der for tiden bliver bekræftet omkring 1000 nye smittetilfælde om dagen, kan det tal hen mod slutningen af december være tæt på det dobbelte, fremgår det af prognosen.

Tirsdag oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at kontakttallet er på 1,0. Det betyder, at hver coronasmittede i gennemsnit når at smitte en anden. Dermed er epidemien hverken faldende eller stigende, men stabil.

Flere vil 'snyde'

Og det er ikke lavt nok, mener Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk biologi og epidemiforsker ved Roskilde Universitet. Han vurderer, at flere formentlig kan være tilbøjelige til at slække på restriktioner i juletiden.

- Alle – mig selv inklusive – snyder lidt over tid. Der kunne man godt være bange for, at julen er et tidspunkt, hvor vi vil snyde lidt mere end ellers. Derfor er et kontakttal på 1 ikke helt godt nok, siger Viggo Andreasen til DR.

Det er endnu uvist, hvilke restriktioner der vil være gældende i Danmark hen over jul og nytår. Forbuddet mod at være samlet flere end ti personer gælder foreløbig frem til 13. december.

For tidligt at sige noget

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, vil over for DR ikke afvise, at der kan komme nye restriktioner frem mod jul. Det er afhængigt af, hvordan smitten udvikler sig.

- Det er for tidligt at sige noget om julen endnu, siger han til DR.