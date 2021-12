Forudser priseksplosion på olie: Skrækscenarie for danske forbrugere

Ifølge amerikansk storbank kan prisen på en liter olie stige til det dobbelte i 2023. Dansk cheføkonom spår usikker fremtid for markedet

Da coronapandemien ramte verden med fuld kraft i vinteren 2020, faldt olieprisen dramatisk.

Siden da er den langsomt, men sikkert kravlet tilbage på et nogenlunde normalt niveau. Men snart kan prisen på en liter råolie eksplodere.

Ifølge seneste analyse fra storbanken JP Morgan vil prisen nemlig ikke blive ved med at ligge omkring de nuværende 73 dollars ret længe. Allerede i 2022 lyder vurderingen, at prisen vil stige til 120 dollars. I 2023 vil den ryge på himmelflugt til 147 dollars literen.

Holder det stik, vil det være særdeles skidt nyt for danske forbrugere, fastslår cheføkonom.

Åh for fanden

JP Morgan begrunder deres forudsigelse med, at der ikke er nok olietønder til at følge kapacitetsbehovet.

- Se på historien. Når vi er i et scenarie, hvor markedet tænker: 'Åh for fanden, vi har ikke kapacitet', bliver priserne usædvanligt høje, siger Christyan Malek, chef for olie- og gasforskning hos JP Morgan, til CNN.

Et pumpetårn hiver olie op fra en kilde på en mark nær Denver i den amerikanske stat Colorado. Stor efterspørgsel har de seneste måneder drevet prisen på brændstof i vejret, og derfor har USA frigivet strategiske reserver af råolie. Foto: Rick Wilking/Reuters

Benzinprisen bliver tårnhøj

Cheføkonom i Sydbank, Søren V. Kristensen, tror ikke, at prisen vil stige så markant. Han fastholder, at man i det nuværende marked aldrig kan sige aldrig. Derfor kan olieprisen opleve større udsving.

Uanset hvad vil det fortsat være dyrt at tanke bilen for danske forbrugere i fremtiden, vurderer han:

- Der er udsigt til, at det stadig bliver et dræn for privatøkonomien at skulle ned og tanke bilen. Det er selvfølgelig ingenting af, hvad det kan blive, hvis JP Morgan får ret.

- Hvad vil det koste at tanke bilen, hvis prisen på en liter olie stiger til 147 dollars?

- Jeg mener, at olieprisen udgør godt og vel en tredjedel af benzinprisen, så hvis den fordobler, vil en tredjedel slår igennem på benzinprisen. Så ender vi nok oppe omkring 17-18 kroner for en liter benzin. Det er noget, vi aldrig har set før.

Cheføkonom hos Sydbank, Søren V. Kristensen. Foto: Sydbank

Ikke så dramatisk

Analysen fra JP Morgan skal dog tages med forbehold, lyder vurderingen fra cheføkonomen:

- De mener, at produktionskapaciteten uden for OPEC-landende, hvor det her med grøn omstilling betyder mere, end det gør i Mellemøsten, bliver mindre. Det er jeg sådan set helt enig med JP Morgan i. Det putter mere i hænderne på OPEC (sammenslutning af olieproducerende lade, red), så de får en større kontrol af olieprisen.

- Det trækker også i, at den bliver højere. Jeg tvivler på, at den bliver så høj, som de vurderer, men vi kommer i en periode, hvor det bliver mere ustabilt over de næste mange år.

Cheføkonomen forventer, at der sker en prisudvikling med en mindre stigning i det kommende år.

- Vi snakker nok mere, at prisen stiger til 80-85 dollars for en liter olie henover det næste års tid, siger han til Ekstra Bladet.

