Forum metrostation er værst ramt: - Tyve gange værre

Den københavnske metro er nem, hurtig og også potentielt sundhedsskadelig.

For metroens luftforurening er 10 til 20 gange højere end den er på H.C Andersens Boulevard - en af Københavns mest trafikerede gader. Det konkluderer en undersøgelse foretaget af forskere fra Københavns- og Århus Universitet.

Den forringede luftkvalitet stammer fra de frigivne jernpartikler, der skydes op fra metrotogenes hjul, bremser og skinner.

Ekstra Bladet tog til Forum metrostation, hvor luftforureningen står værst til for at spørge danskerne om undersøgelsens fund af sundhedsskadelige jernpartikler, og om den ændrer på deres fremtidige metrokørsel.

- Det lyder ikke så rart, at det er tyve gange værre.

- Men det er ikke sådan, at jeg nu stopper fuldstændig med metroen, men det er klart, at det er noget, jeg klart vil tænke over og måske tage cyklen lidt oftere, siger 19-årige William Brorson til Ekstra Bladet.

De jernpartikler, der bliver frigivet fra metrotogenes bremser, hjul og skinner, er tyve gange mere sundhedsskadeligt at indånde end luften omkring H.C Andersens boulevard. Foto: Marius Nyheim

De skadelige jernpartikler er også noget, der lander hos Frank Staalkjær, som håber på, at der bliver taget et politisk kig på de skræmmende tal.

- Nu har jeg ikke set undersøgelsen, men det får mig til at tænke over, om jeg skal tage eller ikke tage metroen, siger Frank Staalkjær til Ekstra Bladet.

- Eller om der er nogle ansvarlige politikere, der kan gå ind og kigge på at forbedre forholdene

- For hvis det er rigtigt, så vil jeg da tænke over det, for jeg tænker meget over min sundhed