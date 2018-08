Forurener som Københavns mest beskidte vej: Kommune afviste gratis, grøn løsning

Ganske gratis kunne Københavns Havn have fået et landstrømsanlæg til de osende krydstogtskibe. Men havnen tog ikke imod tilbuddet, så nu ender anlægget i Kristiansand

Når et voksende antal krydstogtskibe lægger til i Københavns Havn, fortsætter dieselgeneratorer med at sende partikler til vejrs. For gæsterne ombord skal stadig have strøm og varmt vand, mens skibet er i havn.

Men det kunne have været undgået, afslørede TV 2 Lorry mandag aften.

I 2016 blev københavnerne nemlig tilbudt et såkaldt landstrømsanlæg ganske gratis af den østjyske virksomhed PowerCon, der gerne ville bruge hovedstaden som udstillingsvindue for deres produkt, der ellers normalt løber op i 30 millioner kroner.

- Vi ville forære anlægget med EU-midler og vores egen investering i anlægget gratis til byen, bekræfter medejer af PowerCon, Peter Knudsen, der gerne havde bidraget til forbedret luftkvalitet i København:

- Det havde selvfølgelig været en stor fornøjelse, og forhåbentlig også til stor gavn for alle dem, der bor og arbejder i området i og omkring havnen, siger han til TV 2 Lorry.

Svarer til beskidt vej

Københavns Havn skulle alene stå for etableringen, der med livrem og seler blev vurderet til at løbe op i mellem 25 og 30 millioner kroner. Men Copenhagen Malmö Port, der står bag havnen, samt By & Havn og Københavns Kommune valgte at takke nej.

I denne uge sendes anlægget derfor i stedet til Kristiansand i Norge, hvor man til gengæld var hurtige til at tage imod tilbuddet.

Med et landstrømsanlæg kan krydstogtskibene kobles til elkabler og på den måde få deres strøm, så de ikke behøver at brænde deres luftforurenende brændstof af midt inde i byen.

En udledning der på dage med pålandsvind er så massiv, at Det Økologiske Råd sidste år påviste en forureningsgrad på Langelinie på niveau med den trafikerede H.C. Andersens Boulevard midt i myldretidstrafikken.

På Københavns Rådhus vækker beslutningen om ikke at tage imod anlægget forargelse.

Forrykt

Alene i år ankommer 342 krydstogtskibe hen over sommeren, og man anslår at hver femte skib kunne gøre brug af løsningen.

- Det er jo virkelig forrykt, at der er blevet sagt nej tak til, at vi skulle modtage et landstrømsanlæg, lyder det fra teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, Enhedslisten, til TV 2 Lorry.

Beslutningen nåede aldrig et politisk niveau, hvorfor hun ikke kendte til afvisningen, men nu skal sagen undersøges.

- Det havde betydet, at københavnerne kunne få renere luft. Så vi skal selvfølgelig til bunds i, hvad der er sket, siger gruppeformanden for Radikale Venstre, Mette Annelie Rasmussen, til TV 2 Lorry.

Hos det kommunale selskab By & Havn, der ejer en stor del af havnen, ønsker man ikke at lade sig interviewe om sagen men henviser i stedet til selskabet bag havnen, Copenhagen Malmö Port. Heller ikke de vil stille op men sender bolden videre til kommunen, hvor de involverede embedsmænd heller ikke må udtale sig.

Hos Copenhagen Malmö Port henvises TV 2 Lorry dog også til en rapport fra 2015, der ganske vist konkluderer, at et landstrømsanlæg ikke ville være rentabelt.

Men rapporten er forældet, lyder det fra PowerCon. Eksempelvis gøres prisen på anlæg og etablering op til 75 millioner. Altså langt højere end den reelle udgift.

TV 2 Lorry har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Frank Jensen. Som Københavns overborgmester står han i spidsen for Økonomiforvaltningen, der på kommunens vegne tog imod tilbuddet om det gratis landstrømsanlæg.