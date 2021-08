Forurenet vand: Ved ikke hvad vi drikker

Kvaliteten af Danmarks drikkevand falder og Danske Vandværker frygter for fremtiden. Tilliden til postevandet er dog stadig stor hos de danskere, som Ekstra Bladet mødte. De fleste drikker fra hanen uden at undersøge kvaliteten

Det er elvte time, hvis det danske drikkevand skal reddes.

Det mener Danske Vandværker og Danmarks Naturfredningsforening, der i fællesskab har sendt en nødråb til statsminister Mette Frederiksen og hele Folketinget.

De seneste vandmålinger, der er foretaget i foråret 2021, viser, at der i langt over halvdelen af boringerne er fundet pesticidrester i det vand, der pumpes ud i danske haner. I 57,9 procent af alle aktive boringer er fundet et eller flere stoffer, og i 11,7 procent er mængden over de tilladte grænseværdier. Og ser man på de seneste år, stiger antallet af forurenede boringer år efter år.

Vandet i hanerne er altså ikke det samme fra Gedser til Skagen, men selv om det er muligt at undersøge kvaliteten af ens eget postevand, så tyder Ekstra Bladets lille rundspørge på, at danskerne stadig har tiltro til deres egen vandhane.

Foto: Jonas Olufson

Anna Kehlskov, 21 år, Tårnby, studerende

- Jeg drikker vand fra hanen, men når jeg er i andre kommuner, kan det smage forskelligt. Der tænker jeg lidt over, om det kunne være på grund af forurening.

Har du nogensinde undersøgt vandkvaliteten fra dit lokale vandværk?

- Nej, det har jeg aldrig gjort, men jeg kunne godt finde på det nu.

Foto: Jonas Olufson

Linda Djurhuus, 62 år, Lövestad (Sverige), gør rent i Københavns Kommune

- Jeg bor i Sverige, hvor vi har rent vand, så jeg drikker det fra hanen. Vi har vores egen brønd, så vi sender vandet ind, hvor det bliver testet.

Foto: Jonas Olufson

Henrik Borgstrøm, 58 år, Tårnby, arbejdsløs (tidligere Københavns Lufthavn)

- Jeg går da ud fra, at vandet bliver kontrolleret. Når man en gang i mellem kan læse, at man i nogle kommuner skal koge vandet, så tænker jeg da over forurening, men jeg har aldrig undersøgt vandkvaliteten fra mit lokale vandværk.

Det rene drikkevand er under pres

Foto: Jonas Olufson

Celia Benzon, 31 år, Amager, gymnasielærer

- Drikker alle ikke vand fra hanen? Det er kun, når man i nyhederne for eksempel kunne læse, at Frederiksbergs vand var forurenet, at jeg tænker over det.

Har du nogensinde undersøgt vandkvaliteten fra dit lokale vandværk?

- Nej, men jeg kunne godt finde på det, hvis det er nemt.

Se hvordan det står til med vandet i din kommune

Er der gift i dit vand? Hvis du selv vil undersøge, om der er sprøjtegift eller andre uønskede stoffer i dit drikkevand, kan du gå ind på GEUS hjemmeside for den nationale boringsdatabase. Find linket på højre side af hjemmesiden 'søg i Jupiter via formular' og tryk på fanebladet 'anlæg'. Skriv dit vandværks navn ind i feltet 'navn' og tryk på søg. Ofte vil du får flere vandværker, du kan vælge mellem. Vælg dit vandværk og tryk på vandværksnavnet, så kommer du ind på vandværkets hjemmeside. Så finder du den del på siden, hvor der står 'rentvandsprøver' – og her skal du trykke på 'vis alle analyser for (...) vandværk' som står under alle enkelt analyserne. Nu kan du se, hvilke stoffer der er i dit vand. Langt de fleste stoffer skal være der, og de er ikke skadelige. Husk af <0,01 betyder, at der ikke er fundet noget i vandet. Gå ned til 'Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer'. Der vil du kunne se, om der er giftrester i dit vand. Hvis der er en trekant ud for analysen for det enkelte stof, f.eks. Desphenyl chloridazon (DPC) eller N,N-Dimethylsulfamid (DMS), betyder det, at der er, eller har været, overskridelse af grænseværdien i rentvandet. Kilde: Walter Brüsch, Danmarks Naturfredningsforening Vis mere Vis mindre

Ikke meget du selv kan gøre Noget tyder på, at vi blot må acceptere, at det vand, der kommer ud af vores haner i 2021, er forurenet med rester af giftstoffer og pesticider. I hvert fald kan vand på flaske, dyre rensningsmaskiner og diverse filtre ikke skaffe os helt rent vand. Foto: Mie Brinkmann/Ritzau scanpix - Vand på flaske smager godt, så det skal være årsagen, hvis man køber der. Det er fattigt på kalk og kan indeholde bakterier, fordi det kan opbevares længe i en flaske før det bliver solgt, siger Walter Brüsch, politisk rådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening. - Det er jo også grundvand, der er hentet op et sted - og du kan ikke være sikker på, at der ikke er pesticidrester i vand fra udlandet, forklarer han. Dyre maskiner, der kobles på vandhanen, er heller ikke en garanti for, at alle giftrester fjernes, og også de kan i stedet tilføje usunde bakterier. - Et simpelt kulfilter kan i en kort periode rense vandet delvist, men det skal skiftes meget ofte og bliver hurtigt en dyr løsning. Og en del af de giftige stoffer er så 'små' og polære, at de løber gennem filteret, siger Walter Brüsch. Som forbruger er det bedste, man kan gøre, ifølge ham at lade være at købe de varer, der er fremstillet ved brug af sprøjtegifte og andre stoffer, der forurener grundvandet, og på den måde mindske brugen af pesticider. - Køb økologisk, det er altid godt - også for grundvandet, siger han. Vis mere Vis mindre

