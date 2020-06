Forurening er 'overraskende' hurtigt tilbage: - Det er gået meget hurtigt

Forureningen er 'overraskende hurtigt' vendt tilbage i takt med at restriktionerne under nedlukningen gradvist er blevet løsnet

Selvom genåbningen for mange mennesker er kærkommen, er klimaforskere bekymrede for, hvor hurtigt udledningen af CO2 er vendt tilbage.

Da nedlukningen var på sit højdepunkt, faldt den globale CO2-forurening med 25 procent - op til 40 procent i danske storbyer - i forhold til samme periode i 2019.

Nu er den globale forurening kun 5 procent lavere end året før ifølge klimaforskere.

'Det er gået meget hurtigt. Meget få lande har stadig strenge restriktioner. Vi forventede, at forureningen ville vende tilbage, men at det er gået så hurtigt er meget overraskende,' siger Corrine Le Quéré, der er professor i klimaforandringer ved Universitetet i East Anglia til The Guardian.

Flere steder i verden gav det synligt renere luft, da der blev lukket ned i marts. Se den vilde forskel her. Video: Reuters.

Frygt for offentlig transport alarmerer

Den mindre CO2-udledning, der for året indtil nu udgør et fald på 8,6 procent i forhold til 2019, er ikke nok til at nærme sig det, der er behov for i forhold til Paris-aftalen.

Under krisen har regeringer opfordret til at begrænse offentlig transport, hvilket også nu får flere til at foretrække bilen og de travle veje.

Le Quéré kalder det en katastrofe, hvis kørevanerne vender tilbage til normalen, og flere frygter at forureningen risikere at blive værre end normalt, når folk opfordres til at holde sig væk fra offentlig transport.

Flere forskere peger på, at verdens regeringer har en gylden mulighed for med hjælpepakker at skifte til en CO2-venlig infrastruktur. Men det er et kapløb med tiden, siger professoren til The Guardian.

Ved slutningen af året kan det være forsent.

