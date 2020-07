Foruroligende besked fra præst: - Hele kirken har det

En kirke i den amerikanske delstat Alabama er hårdt ramt af corona.

Mere end 40 kirkegængere fra den lokale kirke i byen Strawberry i det nordøstlige Alabama har nemlig fået konstateret virussen. Det sker efter flere dage med heldagsarrangementer i kirken Warrior Creek Missionary Baptist Church.

Faktisk er næsten alle, der deltog i kirkens begivenheder i sidste uge, blevet smittet, skriver britiske The Guardian.

Situationen er meget alvorlig, fortæller kirkens præst Daryl Ross:

- Jeg har medlemmer, der er syge, overalt. Hele kirken har det, siger han ifølge det britiske medie til AI.com.

Flere af hans ansatte er testet positive for coronavirus. Kirken lukkede for alle aktiviteter fredag, da en person, som havde deltaget under de seneste dages arrangementer, fik konstateret virussen.

Henover weekenden har endnu flere fået den nedslående melding, efter at de har ladet sig teste. Daryl Ross fortæller, at mindst to personer er alvorligt syge.

- Vi vidste, hvad vi rodede os ud i. Vi kendte til risikoen, erkender han.

Præsten forklarer, at man havde indført restriktioner i kirken forud for sidste uges heldagsarrangementer, men at man ikke var god nok til at følge dem.

- vi lod alle gøre, hvad de ville. Hvis man var komfortabel med at give hånd, gjorde man det. Var man ikke, lod man være, lyder det fra Daryl Ross.

Kirken er nu midlertidigt lukket, indtil situationen igen er under kontrol, lyder det afslutningsvist.