Foruroligende billeder: Værste tørke i 1200 år

Den ekstreme tørke i USA betyder, at floder og søer er på randen af at tørre helt ud, viser billeder fra NASA

Europa, Kina og USA.

Verden over tørrer klodens største floder ud denne sommer som følge af ekstrem tørke. I Kina er man således ramt af den værste tørke i 60 år, mens det sydlige Europa også ser tørke på et uset niveau inden for de seneste 200 år.

I USA betyder den ekstreme tørke også, at vandstanden i floder og søer har ramt et kritisk lavt niveau.

Vandstanden i Lake Mead tæt på den berømte dæmning Hoover Dam er faldet markant. Foto: Justin Sullivan/Ritzau Scanpix

Mareridtsagtig

Det viser netop frigivne billeder fra det amerikanske rumagentur NASA. USA's næststørste vandreservoir, Lake Powell i Utah og Arizona, har ifølge NASA ikke været så udfordret, siden det først blev fyldt i 1960'erne.

'Udsigten fra oven er mareridtsagtig', skriver de om billederne.

Forskere har ifølge New York Times konkluderet, at USA for tiden oplever den værste tørke i 1200 år. Foruden Lake Powell er Colorado River og Salt Lake, der er landets største saltvandssø, blandt andet også ramt af den voldsomme tørke, viser billederne fra NASA.

Europa er også ramt af voldsom tørke denne sommer. Foto: European Drought Observatory

Kritisk situation

I det sydlige Europa er manglen på nedbør så kritisk, at landmænd i Italien og Frankrig frygter for årets høst. Ifølge Det Europæiske Tørkeobservatorium er hele 45 procent af kontinentet ramt af tørke, hvoraf 15 procent er kategoriseret som alvorligt, skriver Dagbladet.

- Situationen er kritisk i flere regioner, lød det tidligere i august alarmerende fra EU-Kommissionen i en meddelelse.

I Frankrig faldt der eksempelvis kun 9,7 millimeter nedbør i juli, hvilket er 84 procent mindre en gennemsnittet for måneden i perioden mellem 1991 og 2022.

Det har medført akut vandmangel i 62 regioner, og over 100 franske kommuner har ikke længere rindende drikkevand.

