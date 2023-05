'Foruroligende' mangel på blod i Region Sjælland

I Region Sjælland nærmer man sig et kritisk niveau, når det kommer til donorblod. Udeblivelser og for mange afbud er en del af problemet

Normalvis skal der ifølge Region Sjælland gerne ligge 1100 poser blod i blodbanken for at sikre et stabilt niveau, men på hylderne hos regionen har man for tiden kun den halve mængde liggende.

Det er foruroligende, mener Region Sjælland.

Det skriver TV 2 Øst.

Faktisk er manglen så stor, at regionen har set sig nødsaget til at købe blod fra andre regioner for at undgå at ramme et niveau, der er kritisk. Det har været cirka dobbelt så dyrt som at tappe det selv.

Til TV 2 Øst fortæller Keld M. Homburg, cheflæge for Klinisk Immunologi i regionen, som har ansvar for blodbankerne og tappestederne, at de ikke er i decideret panik, men at situationen giver anledning til bekymring.

Dukker ikke op

En del af problemet er, at Region Sjælland generelt mangler bloddonorer. Dertil kommer, at 35-40 procent af de registrerede bloddonorer enten ikke dukker op eller melder for sent afbud til deres tid, hvilket gør, at der ikke er andre, der kan nå at overtage tiden.

- Vi er hele tiden bagud med at fylde vores lagre op, og vores personale, der udleverer blod til patienterne, er bekymrede for, om de har nok blod til at klare sig igennem vagten. Men vi hjælper hinanden, og vi skal nok klare os med det, vi har. Så der er ikke nogen patienter, der kommer i fare, siger Keld M. Homburg til TV 2 Øst.

Der har endnu ikke været nogen situationer, hvor der ikke har været blod til en patient. Dog er det en bekymring for regionen, hvad de skal gøre, hvis der eksempelvis sker endnu en hændelse som skyderiet i Field's, hvor mange mennesker på én gang kan have behov for blod.

Til TV 2 Øst oplyser cheflægen, at regionen nu vil arbejde på at finde mere personale, så det kan blive muligt at booke tid på flere forskellige tidspunkter på dagen, for at det også kan passe ind i pendlere og unges travle hverdag.