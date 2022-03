Foruroligende satellitbilleder fra Nordkorea

I Nordkorea er man begyndt at bygge på sit atomprøveanlæg.

Det er første gang siden 2018, at der er registreret aktivitet ved Punggye-ri-anlægget i den nordøstlige del af landet.

Det får nu den amerikanske efterretningstjeneste til at advare om, at diktaturstaten allerede i år kan genoptage storstilede tests af avancerede våben.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Dette satellitbillede af Punggye-ri-anlægget stammer fra 2018, hvor der sidst var aktivitet der. Foto: AP

Udfører reparationer

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er man i gang med at udføre reparationer på stedet. Det viser satellitbilleder taget af en kommerciel satellit i fredags, som endnu ikke er frigivet.

'Konstruktions- og reparationsarbejdet indikerer, at Nordkorea har truffet en beslutning om status for teststedet' skriver specialister fra James Martin Center for Nonproliferation Studies (CNS) i en efterretningsanalyse.

Internationale observatører har ligeledes rapporteret, at den nordkoreanske atomreaktor i byen Yongbyon er oppe i fulde omdrejninger.

'En mulighed er, at Nordkorea planlægger at gøre teststedet parat til at genoptage test af nukleare våben', skriver CNS-analytikerne også i rapporten.

Syd for grænsen på den koreanske halvø er man yderst bekymret over den seneste udvikling. Her lyder det ifølge Reuters fra Det nationale sikkerhedsråd i Sydkorea, at man følger udviklingen i Yongbyon og Punggye-ri særdeles tæt.

Rocketman

Det er heller ikke helt ved siden af skiven, at USA's tidligere præsident Donald Trump i spydige vendinger under et FN-topmøde i 2017 kaldte Nordkoreas leder, Kim Jong-un, for 'rocketman'.

Raketmanden Kim Jong-un er nemlig gået amok med at teste missiler de seneste år.

I januar 2021 skød Nordkorea året ind med et ballistisk missil, der blev affyret fra en ubåd. Landets militær udråbte missilet til 'verdens mest kraftfulde våben'.

I år har regimet i hovedstaden Pyongyang allerede testet hypersoniske missiler to gange.