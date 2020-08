Foruroligende stigning i Randers: - Vi har slækket

RANDERS (Ekstra Bladet): De fleste skulle have været på arbejde eller i skole denne onsdag formiddag.

Men på grund af den seneste smitte-eksplosion i Randers venter mere end 200 borgere i dag i en stor kø, der slanger sig langs hele parkeringspladsen foran den nedlagte kaserne i den kronjyske handelsby.

De forreste fortæller, at de har stået i kø i mere end en time. Her skal de testes for corona, før de kan vende vende hjem til sofaen, hvor de tålmodigt må vente endnu længere på at få svar på deres test.

Inden for den seneste uge er syv elever på Paderup Gymnasium i det sydlige Randers blevet testet positive for coronavirus. Foto: Claus Bonnerup

Randers Kommune er den seneste uge den kommune i Jylland, der har oplevet flest daglige tilfælde af smittede. Siden 14. august er antallet af smittede steget fra 59 til 88 tilfælde.

I Randers alene oplevede man hen over weekenden hele 22 tilfælde af coronasmitte - heraf syv på et af byen gymnasier. Derfor var der mandag indkaldt til krisemøde med Styrelsen for Patientsikkerhed hos den socialdemokratiske borgmester, Torben Hansen.

- Jeg tror, at alle har haft den oplevelse hen over sommer, at vi har slækket lidt. Det skal der strammes op på igen, erkender borgmesteren over for Ekstra Bladet.

Siden krisemødet mandag er smittetallene isoleret for Randers faldet trods fortsat høje tal i resten af kommunen. Derfor ser man med alvor på situationen, lover Torben Hansen.

- Konsekvensen er, at vi forstærker informationsindsatsen, fordi supervåbnet mod corona stadig er afstand, host i ærmet, håndsprit og tests. Det giver vi en runde på sociale medier, hvor de unge er, vi sætter annoncer i dagspressen, og vi ændrer vores plakater i bybilledet, så de får en ny farve for at tiltrække opmærksomhed.

Smittetallet i Randers Statens Serum Institut oplyser alle hverdage i en daglig rapport antallet af smittede i landets kommuner. Tallene opdateres dog ikke for weekender og på helligdage. Her kan du se, hvordan det samlede smittetal for Randers Kommune er steget over de seneste otte opgørelser: 10. august: 50 11. august: 50 12. august: 57 13. august: 59 14. august: 59 17. august: 81 18. august: 86 19. august: 88 Kilde: Statens Serum Institut Vis mere Luk

Advarer i Facebook-grupper

Bag de røde mure på kommunens kontorer foran Randers Regnskov arbejdes der disse dage på højtryk for at minde folk om, at man altså fortsat skal huske Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Selv i mindre Facebook-grupper råber Randers Kommune vagt i gevær.

'Vi ser lige nu en foruroligende stigning i antallet af nye smittetilfælde med coronavirus i Randers Kommune. Derfor er det vigtig, at vi fortsat står sammen om at slå virus tilbage og forebygge smitte,' skriver kommunen eksempelvis i landsbygruppen 'Gjerlev Gruppe' med cirka 1000 medlemmer.

Ekstra Bladet mødte onsdag flere borgere på gågaden foran Rådhuset i det centrale Randers. Her blev der nikket genkendende til borgmesterens ord.

Foto: Claus Bonnerup

- Men man kan allerede mærke på folk, at de holder lidt mere afstand igen. Jeg er selv i risikogruppen, så jeg sørger skam for at passe på mig selv, fortæller Mogens Pedersen.

- Jeg spritter hænder mange gange om dagen og tænker meget over ikke at røre ved gelænderet, når jeg går op og ned af trappen, uddyber han.

Foto: Claus Bonnerup

- Jeg føler egentlig, at folk måske har været lidt ligeglade i løbet af sommerferien, men jeg synes nu, at det virker, som om folk begynder at passe på igen, siger gymnasielæreren og fortsætter:

- Nu har myndighederne været ude og sige, at det er mundbind fra på lørdag, og så lader det til, at der også sker noget med folks bevidsthed.

Foto: Claus Bonnerup

- Jeg vidste faktisk ikke, at smitten var stigende i Randers. Til gengæld vidste jeg, at det var situationen i Aarhus. Der kender vi mange nede, og når vi har skullet mødes, har vi været nødt til at aftale ikke at gøre det i centrum.

- Ellers spritter vi af, vasker hænder, og så krammer vi kun dem, som vi allerbedst kan lide, slutter hun smilende.

Foto: Claus Bonnerup

- Folk passer på nu. Jeg ser mange mennesker gå forbi med mundbind. Nogle af kunderne går direkte op til håndspritten, når de kommer ind, og det er jo en rigtig god ting, siger ejeren af restauranten Burgerys.

- Vi er selvfølgelig bekymrede over situationen, men vi holder vores afstand og spritter hænderne, når vi modtager kontanter. Det samme opfordrer vi kunderne til at gøre, fortæller han afslutningsvist.