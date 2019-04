Forvekslet med dømt pædofil: Stop med at tæske mig

33-årige Terry Edwards fra East Malling i britiske Kent har fået nok.

Gennem syv år har han oplevet at blive overfaldet af selvtægtsudøvere, som forveksler ham med en dømt pædofil sexforbryder.

Det skriver blandt andre det lokale medie Kent Online.

Mareridtet begyndte for den britiske far til fire for syv år siden, da en mand med samme navn som hans blev dømt for at have dyrket sex med en 14-årig pige.

Tør ikke hente børn

Den dømte med samme navn, Terry Edwards, der er 49 år og bor i den uskyldige fars naboby Snodland, fik en fængselsdom på fire år for sin sexforbrydelse.

- Jeg er bange for at hente mine børn i skolen, fordi jeg ikke ved, hvornår jeg bliver overfaldet, siger den 33-årige far til det lokale medie og fortæller også, at hans tiårige datter er begyndt at bemærke, at folk kalder ham navne, når de går på gaden.

49-årige Terry Edwards fra Snodland blev i 2012 idømt fire års fængsel for at have haft sex med en 14-årig pige. Han er nu på fri fod, men hans 16 år yngre navnebror bliver fortsat forvekslet med ham. Foto: Ritzau Scanpix

En af gangene, hvor forvekslingen med hans 16 år ældre navnebror for nylig er gået helt galt, blev han angiveligt trukket ud af sit eget hjem af en mand, der var bevæbnet med en kniv. Her fik han ifølge sin forklaring et lag tæsk, og gerningsmanden forsøgte også at stikke ham med kniven.

- Dagen efter var jeg ude at køre, da en Mercedes kørte op på siden af mig, og to fyre steg ud og bankede mig, siger Terry Edwards.

I sidste uge gik det desuden ud over hans bil, der fik smadret alle fire ruder, fortæller han til Kent Online.

Lærte langsomt 14-årig at kende

Tilbage i 2012 fortalte den britiske familiefar også til det lokale medie om, hvordan han var blevet slået i hovedet, verbalt overfaldet og stort set var blevet udstødt fra sit lokalsamfund på grund af de forbrydelser, hans ældre navnebror fra nabobyen har begået.

Det var kort efter, at den dengang 42-årige 'rigtige' sexforbryder fik sin dom.

I retten fik dommeren og de tilhørende detaljerne om, hvordan han 'langsomt, men sikkert' havde lært den unge pige at kende, havde erklæret hende sin kærlighed og havde endda også friet til hende.

Han er desuden i 1987 dømt for at have krænket en dreng seksuelt, og i 1987 fik han en fængselsstraf for en række seksuelle overgreb mod en anden dreng.

Nu syv år efter hans seneste dom oplever den 16 år yngre familiefar med samme navn altså stadig at blive forvekslet med den dømte pædofile sexforbryder.

Ifølge Kent Online er det lokale politi i færd med at efterforske begge de to nylige overfald mod 33-årige Terry Edwards.