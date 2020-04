Forventer dyrere flybilletter: Vil koste kassen

Når flyene engang kommer på vingerne igen, bliver billetterne dyrere, forventer den internationale forening for flyselskaber

Coronakrisen kommer ifølge den internationale forening for flyselskaber IATA til at gøre flybilletter en hel del dyrere.

Det skriver The Independent.

Alexandre de Juniac, der er direktør i foreningen, fortæller, at prisstigningen vil komme som følge af de nye regler, flyselskaberne skal overholde. Det drejer sig for eksempel om to nye begreber:

Tomme sæder

De-desentification, som dækker over at reducere antallet af passagerer i et forsøg på at bevare afstand i flykabinen.

Som følge af de-densification kommer begrebet neutralisering i spil. Det betyder i praksis, at nogle udvalgte sæder på flyet vil forblive tomme.

'Hvis de-densification bliver påkrævet af myndighederne, vil det neutralisere midtersædet i rækker med tre sæder på kortere flyvninger, siger Alexandre de Juniac.

Fra 189 til 126

På et Ryan Air-fly vil antallet af passagerer for eksempel gå fra 189 til 126. Det vurderer de Juniac vil medføre, at prisen på billetter vil stige helt op til 50 procent.

Selve prisstigningen vil dog afhænge af udbud og efterspørgsel, hvorfor der ikke er noget sikkert svar på, hvor meget dyrere det vil være at flyve efter krisen.

Der vil formentlig også blive lavet et regelsæt i tilfælde af, at flypassagerer skal i karantæne, imens de er i luften. Luftfartsmyndigheden i Kina, CAAC, har lavet et regelsæt, som dikterer:

Toiletter skal rengøres hver gang, de er blevet brugt ti gange. De tre bagerste sæder på internationale flyvninger skal være reserveret til karantæneområde. Det bagerste toilet skal være forbeholdt dem i karantæne.

En person blandt kabinepersonalet vil samtidig være udpeget til at holde øje med eventuelle passagerer i karantæne.