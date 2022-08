Forventer historisk stort rentehop

Den Europæiske Centralbank (ECB)vil hæve renten med yderligere 0,75 procentpoint i næste uge.

Sådan lyder forudsigelsen nu fra Danske Bank.

Der vil være tale om et historisk stort rentehop, idet ECB i så fald kommer til at tangere sin egen renterekord, skriver Finans.

Det vil nemlig være den største renteforhøjelse, som ECB har foretaget siden 1999, da centralbanken ændrede pengepolitikken i forbindelse med overgangen til eurovalutaen.

'Det er den meget høje inflation, der får centralbankerne til at gå til stålet nu. Inflationen i euroområdet nåede op på 8,9 procent i juli, og det er meget muligt, at den når over 10 procent i løbet af de kommende måneder, fordi energipriserne bliver ved med at stige', skriver cheføkonom i Danske Bank, Las Olsen, i en kommentar.

Birthe Larsen, lektor i økonomi ved CBS, forklarer i denne video den markante stigning i inflationen.

Klaas Knot, der står i spidsen for den hollandske nationalbank, fortalte i weekenden, at han mener, at ECB bør hæve renten hver sjette uge, indtil inflationen er under kontrol.

Den amerikanske centralbank, FED, har allerede hævet sin rente fire gange i år, og de seneste to gange har det været store spring på netop 0,75 procentpoint.

ECB har kun hævet sin rente én gang i år. Her hævede man renten med 0,5 procentpoint, så den ledende rentesats nu ligger på 0. I USA ligger den ledende rente til sammenligning i et spænd mellem 2,25 og 2,5 procent.

Argumentet for ikke at hæve renten yderligere i Europa har indtil nu været, at centralbanken ikke vil reagere på midlertidige prisstigninger, der ikke skyldes Europas egen økonomi.

'Men der er grænser for, hvor længe man kan se ting som midlertidige, og når de bliver ved med at presse inflationen op, stiger risikoen for, at højere inflation bider sig fast', skriver Las Olsen.

