Forventer mærkbart fald i boligpriser

Danske Bank forventer, at boligpriserne generelt set vil falde med 6 procent den kommende tid

VI skal forvente, at boligerne taber væsentlig værdi det kommende halvandet år.

Sådan lyder det i en prognose fra Danske Bank.

Banken havde i forvejen forventet et prisfald på boligmarkedet frem mod 2024, men det prisfald ser nu ud til at blive større end først antaget.

Prisdykket vil kunne mærkes, lyder det.

'Kraftigt stigende renter og stigende faste omkostninger generelt har gjort det betydelig dyrere at finansiere et boligkøb det seneste halve år. Derfor forventer vi også et mere mærkbart fald i priserne på omkring 6 pct. fra i dag til slutningen af 2023', skriver banken.

Især i 2023 forventes der nu et væsentlig større fald end tidligere.

I den forrige prognose lød det, at man forventede, at priserne på boligmarkedet ville falde med 0,9 procent i 2023. Det tal lyder nu på 4,2 procent.

Samtidig har man nedjusteret den samlede forventede stigning for 2022 fra 5 procent til 3,2 procent.

Her bliver det værst

Det er ikke alle områder og alle typer boliger, der rammes lige hårdt. Det siger næsten sig selv.

'Effekten fra de stigende renter ventes at være større på huse i de dyre områder og på ejerlejlighederne i de store byer, da priserne her er steget klart mest, mens renterne var lave. Desuden vil de blive ramt relativt hårdest af boligskattereformen og de nye ejendomsvurderinger', skriver banken.

Det gælder dog ikke de allerdyreste luksusboliger ifølge ejendomsmæglerkæden EDC. De har nemlig ofte deres helt eget 'liv', der ikke på samme måde er styret af renteniveauet, har EDC's kommunikationschef, Jan Nordmann, tidligere fortalt Ekstra Bladet.

EDC forventer dog også, at boligmarkedet generelt vil dykke, selvom det ifølge dem endnu ikke er sket.

Jan Nordmann fortæller, at vi er på vej ind i et nyt marked. Det kan du læse mere om her.