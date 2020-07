Forventer mangel på denne seddel

Danskere skal ikke forvente, at hæveautomaten spytter friske 500-kronesedler ud, når de fremover hæver i banken.

Den seneste levering af de store sedler er nemlig blevet forsinket som konsekvens af coronasituationen i Europa. Det oplyste Nationalbanken allerede i maj i en pressemeddelelse.

Nu oplyser presserådgiver hos netop Nationalbanken Teis Hald Jensen over for Ekstra Bladet, at man derfor forventer, at der kan opstå mangel på sedlen.

'Vi kan ikke bekræfte, at der er mangel på dem endnu, men det forventer vi, at der kommer', skriver han i en mail torsdag formiddag.

De nye 500-kronesedler skulle være ankommet fra et fransk trykkeri på denne tid, men nedlukning af både Frankrig og Danmark har forsinket leveringen.

'Den omfattende og ekstraordinære nedlukning af samfundet i forbindelse med covid-19 har fået Nationalbanken til at vælge at udsætte leveringen af nye 500-kronesedler. Indtil leveringen senere på året kan man derfor bl.a. opleve, at nogle kontantautomater vil udbetale i andre seddelstørrelser end 500 kroner,' skrev Nationalbanken i maj.

Nationalbanken skriver videre, at man benytter lejligheden til at indføre en række skærpede sikkerhedsforanstaltninger, som gør det endnu sværere at forfalske sedlerne.

