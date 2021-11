Forventer nye prisstigninger

Smittetallene stiger, og meget tyder på, at vi kan gå igennem endnu en vinter, hvor coronapandemien blusser op.

Sker det, så vil priserne på varer stige yderligere, mener eksperter.

Det skriver Finans.

Ligesom sidste vinter forventes det, at danskerne vil skrue op for købelysten, og det vil trykke både priser og lønninger op visse steder, vurderer cheføkonom.

- Vi havde forventet, at vi havde set toppen af prisstigningerne på nuværende tidspunkt. Men det var fordi, vi havde forventet, at vi havde set toppen af pandemien, siger Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank.

Han understreger, at han forventer, vi igen vil se mere normale priser, men at det kan trække ud.

Priserne skruet helt op

Coronapandemien har i forvejen allerede sendt priserne gevaldigt i vejret.

Vi har dette efterår allerede set den højeste inflation i ni år.

Det var en realitet, idet inflationen fra august til september steg 1,8 procent til samlet 2,4 procent.

I oktober var priserne tre procent højere end samme måned sidste år.

Den voldsomme stigning skyldes særligt prisændringer på brændstof og el.

Tager til

Politikerne er begyndt at reagere på den stigende smitte i landet. Onsdag fortalte regeringen på et pressemøde, at den vil stramme restriktionerne ved at indføre mundbind i offentlig trafik, taxa og butikker.

Er der opbakning til forslaget, skal mundbindene genindføres fra mandag 29. november.

Regeringen vil desuden nedsætte tiden for, hvor længe en coronatest er gyldig. Tiden skal nedsættes til 72 timer for pcr-tests og 48 timer for lyntests.

Restriktionerne forventes dog ikke at skade danskernes købelyst, mener cheføkonom hos Jyske Bank, Niels Rønholt.

Han forventer, at købelysten vil stige, ligesom vi så sidste år - særligt fordi der denne vinter indtil videre er færre restriktioner.