Forventer tæt trafik på motorvejene

Fra fredag - lillejuleaftensdag - skal man forvente pres på trafikken, fordi mange skal hjem til familie og venner for at fejre jul.

Både hos DSB og Vejdirektoratet forventer man, at der kommer pres på i juledagene. Særligt midt på dagen den 23. og 26. december skal man forvente, at der er mange andre, som også er på vej til hjem til jul.

Men selv om DSB forventer, at i år kommer til at slå det foreløbige rekordår - 2019 - hvor cirka 150.000 tog toget over Storebælt, er der stadig billetter at få. Det fortæller Tony Bispeskov, der er informationschef hos DSB.

- Der er stadig mulighed for at købe pladsbilletter.

- Men på antallet af pladsbilletter, der allerede er købt, kan vi se, at vi får en rekordjul, siger han.

De største rejsedag hos DSB bliver den 23. december, efterfulgt af den 22. Men også den 26. og 27. bliver travle, da det er her, mange tager hjem igen.

Særligt i tidsrummet mellem klokken 9 og 15 vil mange passagerer rejse.

Stor rejsedag

Tony Bispeskov forsikrer, at DSB har taget alle forholdsregler, for at togpassagererne vil opleve en julerejse, der kører på skinner. Der er tog i baghånden klar til indsættelse, siger han.

Billedet er helt anderledes end de to foregående år, hvor corona har præget trafikken omkring jul. Men i år skal man altså forvente, at der bliver tæthed og travlhed i togene.

Salget kommer ifølge Tony Bispeskov til at lande omkring 20-25 procent over 2019. Den strækning, der er solgt flest billetter til, er København-Odense efterfulgt af København-Aarhus.

Den 23. december er også en stor rejsedag på landets veje. Det fortæller Martin Rytoft, der er vagthavende i Vejdirektoratets trafikcenter.

- Her op til juleaften forventer vi, at den 23. december, altså lillejuleaftensdag, at der kommer til at være en del trafik på vejene. Det er primært i tidsrummet 11 til 14 - altså midt på dagen - at vi ser den her udrejsetrafik.

Den kommer hovedsageligt til at gå fra hovedstadsområdet og mod Jylland, det er over Vestmotorvejen og Fynske Motorvej ind til den kommer over til trekantsområdet og breder sig ud over Jylland.

Men også den 26. december - anden juledag - kommer der til at være meget trafik på landet veje, men trafikken her kommer til at være forskelligrettet. Det er nemlig en blanding af hjemrejse- og julefrokosttrafik.

Trafikken kommer altså til både at gå mod Sjælland og Jylland.

Martin Rytoft anbefaler, at man tjekker trafiksituationen, inden man begiver sig afsted. Vejdirektoratet har på trafikinfo.dk en oversigt over, hvor der er eventuelle trafikuheld eller køer.

Også Kombardo Expressen, der tilbyder busrejser, forventer en rekordjul. I perioden mellem 21.-31. december ventes 29.000 at tage en Kombardo-bus på juleferie.

Der er også mulighed for at få egen bil med på færgen over Kattegat - her plejer Molslinjen at have cirka 60.000 biler og 180.000 passager i juledagene.

Det bliver også omkring det niveau i år, vurderer Molslinjen.