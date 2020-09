Forvirrede forældre: Skal det også aflyses?

Dansk Idrætsforbund (DIF) og en række andre specialforbund har som konsekvens af et brev sendt fra Børne- og undervisningsministeriet modtaget mange henvendelser fra forældre, der har misforstået ministeriets budskab.

Det skriver DIF på sin hjemmeside.

'I kølvandet på beskeden understreges det nu, at børns idrætsaktiviteter, træningstilbud og kampe IKKE skal aflyses pga. corona-situationen,' skriver DIF.

I brevet skrev børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S):

'Du bør aflyse eller melde afbud til alle sociale arrangementer i forbindelse med skole, fritidstilbud og ungdomsuddannelser'

Læs brevet fra ministeriet her

DIF oplyser videre, at man bakker op om myndighedernes budskaber, men samtidig føler organisationen sig nødsaget til at præcisere.

- Det er meget vigtigt for os at understrege, at selve idrætslivet med træning og kamp fortsætter som hidtil. Dog skal man i videst mulige omfang aflyse og udskyde øvrige sociale arrangementer i idrætsforeningerne som eksempelvis de traditionsrige klub- og spillerfester, siger DIF’s direktør, Morten Mølholm Hansen og uddyber:

- De sociale aktiviteter er en vigtig del af vores foreningsfællesskaber, og derfor er vi – også i DIF – rigtig ærgerlige over, at corona-situationen pt. gør det nødvendigt at opfordre til at undgå sociale aktiviteter. Men vi respekterer naturligvis myndighedernes kraftige opfordring.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Børn- og undervisningsministeriet. Her understreges det, at det brev, de har sendt ud, udelukkende handler om skole-, og uddannelsesverden.

De hverken kan eller vil blande sig i, hvad folk gør i private idrætsforeninger.