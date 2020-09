Forvirret over ny ferielov? Chat med ekspert nu

Tankerne er mange, efter den nye ferielov trådte i kraft i går.

Det fortæller Helle Groth Christensen, der er advokat med speciale i ansættelsesret hos Ret&Råd i Glostrup Ballerup Greve.

I dag, onsdag, svarer hun på spørgsmål fra Ekstra Bladets læsere om den nye ferielov.

Vær opmærksom

Mange danskere vil netop opleve ikke at have feriedage nok til efterårsferien:

- Enten skal man have overført ferie fra tidligere, eller så skal man undersøge, om man har feriefridage, man kan bruge i stedet, siger Helle Groth Christensen.

Den drastiske ændring i ferieloven er, at man nu optjener sin ret til ferie løbende:

- Tidligere skulle man have været ansat i et år for at kunne holde ferie med løn.

- Det var et problem for mange nyuddannede på arbejdsmarkedet, siger Helle Groth Christensen.