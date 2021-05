Forvirring om Heunickes undersøgelse

I marts blev nye lyntests taget i brug over hele landet.

Det betyder, at borgere ikke længere skal have en vatpind stukket langt op gennem næserøret.

Nu er det nok at pode i den nedre del af næsen. Men er den nye lyntest lige så sikker som den forhenværende? Det mener sundhedsminister Magnus Heunicke i hvert fald, at en dansk undersøgelse har konkluderet. Men der er ikke noget dansk studie om lyntesten.

Sundhedsminister Magnus Heunicke. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

På et pressemøde 17. februar annoncerede ministeren, at Danmark havde indkøbt ti millioner af de nye lyntest. I den forbindelse sagde Heunicke:

- Vi har nu færdiggjort en dansk undersøgelse af de test, og de er lige så gode og lige så præcise, som dem vi er vant til.

Ekstra Bladet har bedt Sundhedsministeriet om at fremlægge dokumentationen fra den danske undersøgelse. Men ministeriet sender i et skriftligt svar aben videre til Region Midtjylland, der har haft ansvaret for indkøbene af de nye lyntests.

'Udtalelsen på pressemødet henviste til, at Region Midt., der stod for indkøbet, havde foretaget en dansk vurdering af testenes produktdata efter præcis samme standard og kriterier som de øvrige antigentest. Kvalitetskravene til de test, der er indgået aftale om, har været, at de er CE-certificeret som medicinsk udstyr. Kvaliteten er vurderet på baggrund af indsendt dokumentation for træfsikkerhed, sensitivitet m.v'.

Med den nye lyntest skal man ikke længer podes langt oppe i næsen. Foto: Jesper Houberg/Ritzau Scanpix

Hos Region Midtjylland lyder det ligeledes, at den danske undersøgelse, de har stået for, skal forstås sådan, at de 'kun' har undersøgt, hvad virksomhederne har af data på deres egne tests.

Det samme oplyser Anne Øster Hjortshøj, enhedschef i Det Nære Sundhedsvæsen og ansvarlig for testområdet i Region Sjælland.

'Ud fra produktdatabladende har de nye hurtigtest samme svarsikkerhed(..)Vi havde ikke andet datagrundlag at tage afsæt i på daværende tidspunkt', skriver hun i en mail.

Producentens egen undersøgelse

Det er blandt andet lyntests udviklet af selskabet Roche Diagnostics, som Danmark har købt. Her oplyser kommunikationschef Lars Berendt, at man ikke ved, hvilket dansk studie, som Magnus Heunicke refererer til, men at man 'på tidspunktet for ministerens udtalelse havde kendskab til følgende studier':

'Roche Diagnostics’ interne valideringsstudie (er) foretaget i Tyskland. Det er tallene fra dette studie, der er gengivet i nyheden på vores hjemmeside, og som fremgår af metodebladet/indlægssedlen', skriver han.

Sikker test

I det omtalte datablad skriver selskabet Roche Diagnostics, der blandt andet har udviklet den pcr-test, som bruges på de danske sygehuse, om svarsikkheden:

'I kliniske studier viste SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal en relativ sensitivitet på 90,6 procent og en specificitet på 98,6 procent for prøver indsamlet af sundhedspersonale'.

Derudover understreger Lars Berendt, at Roches lyntest i andre udenlandske studier har vist sig som den bedste.

Til gengæld er der sat gang i et vaskeægte dansk studie af netop lyntestens svarsikkherhed på Hvidovre Hospital gennem Statens Serum Institut. Resultaterne forventes klar senere på året.

Ekstra Bladet har bedt sundhedsminister Magnus Heunicke om at uddybe sin kommentar om den danske undersøgelse gennem Sundhedsministeriet, men her er man ikke vendt tilbage.