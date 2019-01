Forvist på grund af menstruation: Ville bare ind i templet

To indiske kvinder har skabt stor debat og røre i Indien, efter de besøgte et tempel, hvor kvinder uofficielt er forment adgang

Menstruation er ikke bare et tegn på, at man nu kan føde børn, men åbenbart også skillelinjen, der gør, om man må besøge Sabarimala-templet i Kerala i Indien.

Sådan var det i hvert fald før i tiden, hvor alle kvinder mellem ti og 50 år var forment adgang i det hinduistiske tempel. Det var først i september 2018, at regeringen ophævede den indtil da officielle lov.

Loven havde officielt eksisteret siden 1972. Men også før da blev den håndhævet i mere uofficiel forstand - noget nogle til stadighed forsøger at videreføre.

I hvert fald ønskede en gruppe præster og konservativt indstillede mænd at forhindre to kvinder på omkring 40 år besøge Sabarimala-templet onsdag 2. januar, skriver Asianet.

Politieskorte

De to modige kvinder blev eskorteret af politiet, som forklarede eskorten med, at 'det er politiets ansvar at yde beskyttelse uanset køn'.

Der er heller ingen meldinger om skader hos de to kvinder, dog er en mand ifølge lokale medier død, efter han blev ramt af en sten i hovedet.

Der har tidligere været en demonstration, hvor kvinder har sluttet en menneskekæde rundt om templet. Regeringen har meldt ud, at op i mod 5,5 millioner kvinder skal have deltaget ved den lejlighed.

Højesteret er dog gået med til at genoverveje beslutningen om at gøre templet tilgængeligt for begge køn, efter der er blevet indsendt 49 forskellige lovforslag imod det.