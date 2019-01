Foto fra første skoledag forarger: Sorte og hvide børn sidder hver for sig

Et foto fra et klasseværelse, hvor børnene har første skoledag i børnehaveklassen, har skabt voldsom opstandelse i Sydafrika.

Det skriver flere sydafrikanske medier. Herunder Times Live.

Årsagen er, at børnene lader til at være delt op efter hudfarve, sådan så alle de hvide børn i klassen sidder sammen i en stor klynge, mens klassens fire sorte børn har fået et bord for sig i det fjerneste hjørne af klassen.

Det er skolen selv, som har sendt billedet ud til forældrene i klassen på det sociale medie Whatsapp. Det skete, efter at forældrene var blevet sendt hjem, og børnene var blevet fordelt rundt i klassen.

En mor til en fra gruppen af sorte børn reagerede med det samme og valgte at diskutere det skete med en anden forælder. Den forælder kontaktede skolens leder, og kort tid efter blev en serie nye billeder sendt ud til forældrene.

Og nu havde to lyshårede piger byttet plads med to af de mørke børn.

Den frustrerede mor fortæller ellers til Times Live, at dagen startede fint. Hun og de øvrige forældre satte deres børn af og blev siden bedt om at forlade skolen Laerskool Schweizer-Renekes matrikel.

Skolen ligger i nærheden af Johannesburg i det nordvestlige Sydafrika.

Men da det første billede blev sendt ud på Whatsapp, blev hun rasende over nogle af reaktionerne fra de hvide børns forældre.

- Det eneste, jeg lagde mærke til, var beskederne fra de hvide forældre, som sagde 'tak, tak', men der var ingen, der sagde noget om opdelingen af børnene, siger moderen til Times Live.

Hun gjorde desuden skolelederen opmærksom på, at hun håbede, at hendes fem-årige søn var så lille, så han ikke selv lagde mærke til noget usædvanligt.

- Men jeg er rasende, siger moren videre.

Flere medier skriver, at læreren med ansvar for undervisningen i den pågældende klasse, er blevet suspenderet efter det skete.

Også på de sociale medier er billedet gået viralt. Blandt andet på Twitter.

Det har fået en lang række politiske aktivister i Sydafrika til at reagere. Og også The South African Human Rights Commission har reageret og kræver en redegørelse.

SAHRC to probe racism allegations at NW school https://t.co/PMSfujkNNb — eNCA (@eNCA) January 10, 2019

Enkelte har givet udtryk for, at selv om apartheid på papiret er fortid, så er der stadig lang vej, før undertonerne fra tiden med et opdelt og raceadskilt samfund helt er væk.

Dagen efter episoden fortæller flere sydafrikanske medier, at en større gruppe demonstranter havde taget opstilling ude foran skolen. Situationen var til tider kaotisk, da enkelte demonstranter forsøgte at forcere hegnet ind til skolen.

Det fik nogle af de hvide børns forældre til at køre deres biler gennem hegnet. De gav udtryk for, at de ville ind til deres børn, så de kunne blive kørt i sikkerhed fra demonstranterne.