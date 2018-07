Fotos afslører: Nu piller Kim Jung-un farligt anlæg ned

Stor sejr for Trump, hvis Kim Jong-un vitterlig er i gang med at fjerne dele af rumfartsstationen Sophae

Nye fotos, som mandag blev offentliggjort af overvågnings-gruppen 38 North, viser, at Nordkorea åbenbart er begyndt at afmontere vigtige dele af rumfartsstationen Sophae.

Eksperter siger, at afmonteringen er et 'første og vigtigt skridt mod at opfylde aftalen' mellem Kim Jong-un og den amerikanske præsident Donald Trump.

Sophae har været et yderst vigtigt test-område i forbindelse med udviklingen af Nord Koreas missilprogram, som tidligere på året spredte skræk og rædsel i hele verden.

Fotografierne, som er blevet taget mellem 20. og 22. juli, viser angiveligt, at Sophae er ved at blive fjernet.

Foto: Airbus Defense & Space/38 North via AP

Stor sejr for Trump

Hvis det vigtige anlæg vitterlig er ved at blive afmonteret, så vil det være en stor sejr for USAs præsident Donald Trump, som for nylig deltog i et opsigtsvækkende topmøde med Kim Jong-un.

- Faciliteterne har spillet en stor rolle i udviklingen af teknologien bag Nord Koreas ballistiske missilprogram. Afmonteringen viser, at Nord Korea ønsker at opbygge tillid, siger 38 Norths Joseph Bermudez.

Både Trump og udenrigsminister Mike Pompeo har udadtil opfordret til tålmodighed efter det historiske topmøde i sidste måned. Men ifølge CNN har Donald Trump privat udtrykt frustration over, at der ikke rigtig er kommet skred i de videre forhandlinger.

Ikke nedrustning

Det afviser Trump dog selv på Twitter. Trump hæfter sig ved, at der ikke i ni måneder er blevet affyret flere raketter eller udført atomtest.

Adam Mount, der er direktør for Federation of American Scientists, mener, at afmonteringen er både opmuntrende og nyttig for de fremtidige forhandlinger.

Mount mener dog, at der ikke er tale om en decideret nedrustning.

38 North er kendt for at lave veldokumenterede analyser af situationen i Nord Korea.