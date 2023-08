Fra afslappende ferie til kaos: - Vi vil bare gerne hjem

Det, der skulle have været en tiltrængt drømmeferie under solens varme stråler på Kreta, udviklede sig til et helvede for Carina Korsholm og hendes 13-årige datter, Alma, som blandt andet er frustrerede over forvirrende kommunikation.

Torsdag vågnede Alma med kløende bid på kroppen, og da de igennem rejseforsikringen fik en videokonsultation med en læge, vurderede lægen, at der meget vel kunne være tale om væggelus. Det gav mening for Carina og datteren, fordi de dagen forinden havde fået nyt værelse.

Således kontaktede Carina Korsholm deres rejseselskab Sunweb, som kontaktede hotellet. Beskeden lød, at de skulle aflevere deres tøj på renseri, og at Sunweb ville finde et nyt hotel, de kunne bo på.

- Og så starter hele den her lavine simpelthen, fortæller Carina Korsholm.

Annonce:

'Modbydeligt'

Hun fortæller, at de med det samme afleverede deres tøj på et renseri, og at hun, imens de var væk, fik en sms fra deres guide om, at en skadedyrsbekæmper var på vej, som gerne ville se Almas knopper.

På hotellet mødte de hotelchefen og skadedyrsbekæmperen, som ifølge Carina allerede var i gang med at sprøjte værelset.

Carina Korsholm fortæller, at både hotelchefen og skadedyrsbekæmperen pegede på og grinede ad datteren, men at ingen sagde noget direkte til dem.

- Det er rigtig modbydeligt. Jeg tænker, hvad er det her for en opførsel fra voksne mennesker?

Skadedyrsbekæmperen desinficerede værelset, selvom rejseselskabet et par dage senere fik besked om, at der ikke var fundet væggelus på værelset.

Sunweb fandt et nyt hotel, og herefter fulgte en lang korrespondance mellem Carina Korsholm og guiden. Carinas opfattelse af aftalen var, at Sunweb ville refundere penge for både taxa til det nye hotel, renseri og nyt tøj, som de var nødt til at købe, da det hele var til rens.

Annonce:

Da guiden på et tidspunkt skrev, at de kun ville refundere udgifter for taxa og renseri, blev Carina Korsholm frustreret, men efter yderligere beskedudveksling forstod Carina det, som om de ville dække det hele.

Lørdag skulle de mødes med guiden, som ville refundere pengene.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Carina Korsholm og hendes 13-årige datter glæder sig bare til at komme hjem til Danmark. Privatfoto

Noget svineri

Et par timer senere skrev guiden igen og bad denne gang om en lægeerklæring. Carina Korsholm sendte en udtalelse fra lægen, som skrev, at udslættet 'ligner bed bugs' (væggelus, red.).

- Jeg sender det til ham og skriver, at jeg ikke forstår, hvorfor de først beder om den efter 24 timer, fortæller Carina, som nu håbede, at de kunne nyde resten af ferien.

Men fredag aften kort før klokken 7 blev Carina ringet op af en anden ansat fra Sunweb, fortæller hun. Hun sagde, at lægeerklæringen ikke var nok, og at de inden klokken 21 samme aften skulle skaffe en ny - ellers skulle de betale resten af opholdet på det nye hotel selv.

- Det synes jeg simpelthen er noget svineri, siger Carina Korsholm, som sammen med sin datter tog en taxa til en ny læge.

Annonce:

- Lige pludselig ringer hende her guiden igen og siger, at der er sket en misforståelse, og at vi bare skal blive på hotellet. At det var de selvfølgelig kede af.

Da Carina Korsholm næste morgen mødtes med guiden, fik hun refunderet 58 euro for taxa og renseri, mens resten skulle tages med rejseforsikringen.

Det fremgår også af et dokument fra Sunweb, hvor det iøvrigt konstateres, at der ifølge skadedyrsbekæmperen ikke var væggelus på værelset.

Vil bare hjem

Tilbage står Carina Korsholm frustreret over de skiftende meldinger fra og forvirrende kommunikation med rejseselskabet. Hun og datteren Alma befinder sig fortsat på Kreta og skal rejse hjem onsdag.

- Det er første gang, vi har rejst med Sunweb, men der er jo ikke nogen, der skal udsættes for det her - og slet ikke børn. Nogle gange er man sgu nødt til at råbe vagt i gevær. Jeg synes, at den her behandling er så uretfærdig på alle ledder og kanter, og der er ikke nogen rejseselskaber, som skal opføre sig sådan.

Annonce:

- Vi har fået at vide, at vi skal blive i nærheden af sms og mail, for det kan være, at der kommer nye informationer i sagen. Vi bliver hele tiden fastholdt i, at vi ikke kan slappe helt af, fordi vi ikke ved, hvornår vi hører fra dem næste gang. Og det synes jeg er super ubehageligt. Både min datter og jeg har bare gerne villet hjem, siden vi fik det opkald i fredags.

Ekstra Bladet har foreholdt Sunweb den kritik, Carina Korsholm retter mod rejseselskabet. Business development manager hos Sunweb Jan Lockhart skriver i et svar, at han beklager, hvis Carina har oplevet kommunikationen som modstridende og uklar, men at Sunweb efter hans opfattelse overordnet set har håndteret situationen korrekt.

Læs hans fulde svar i faktaboksen herunder: