Fra burka til bikini: Udsat for nethad

Den kun 19-årige Rahaf Mohammed trak overskrifter i alverdens medier, da hun sidste år i januar måned under en rejse forskansede sig på et hotelværelse i Thailands hovedstad, Bangkok. Herfra søgte hun asyl ved hjælp af de sociale medier og meddelte, at hun var på flugt fra Saudi-Arabien samt sin egen familie, som hun beskyldte for at undertrykke hendes liv og muligheder.

Rahaf fik dengang med indblanding fra den canadiske premierminister Justin Trudeau asyl i Canada, og i Canada har hun nu levet et liv i frihed i lidt mere end et år. Den unge kvinde beskriver i dag sig selv om ateist, feminist og eks-muslim.

For nylig lagde Rahaf et opslag ud på Twitter, hvor hun på et dobbelt-billede skildrer sin markante transformation. På det ene billede er hun iklædt burka i Saudi-Arabien, og på det andet billede sidder hun på en strand i Canada iført bikini.

Til billedet skriver Rahaf følgende:

'Den største forandring i mit liv ... fra at være tvunget til at være iklædt sorte lagener og være kontrolleret af mænd til at være en fri kvinde.'

The biggest change in my life.. from being forced to wear black sheets and being controlled by men to being a free woman. https://t.co/HHhlPCGc9e pic.twitter.com/oGAh9AgK6Q — Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) January 26, 2020

Opslaget har fået 31.000 likes og ca. 5600 kommentarer. Den unge pige bliver af flere Twitter-brugere udsat for et regulært nethad. Især fra folk, der mener, at hun har svigtet Saudi-Arabien og sin egen tro.

En bruger skrev følgende:

'Jeg har virkelig ondt af folk som dig. Kvinder i Saudi-Arabien lever et lykkeligt liv. De har et normalt liv, hvor de kører i bil og handler i stormagasiner. Og nu må de også rejse alene. Vores profet Muhammad siger også, at kvinder og mænd er jævnbyrdige.'

En anden bruger skrev:

'Jeg har tjekket hendes tidligere opslag og har fundet ud af, at hun bogstaveligt talt blev berømt, fordi hun smed sin hijab væk og begyndte at klæde sig som på billedet til højre. Jeg kan slet ikke tåle at se på det billede.'

En tredje bruger skrev:

'Der er ingen, der har tvunget dig til at være iklædt noget, som du ikke har lyst til at være iklædt. Stop med at skrive alle de dumme ting, som ikke er sande'.

En fjerde bruger skrev:

'Jeg er fra Saudi-Arabien. Og her fik vi menneskerettigheder som det første land i Mellemøsten. Pigen stak af, fordi hun havde lyst til at gå i grimt tøj.'

Mange af kritikerne koncentrerede sig om bikini-billedet til højre.

En bruger skrev:

'Ud fra dit synspunkt er det altså frihed at være nøgen'.

En anden skrev:

'Det er næsten for godt at føle din frihed ... du kan gøre, hvad du har lyst til. Men kan du ikke gøre det uden at genere kulturen i dit eget hjemland.'

Rahaf har taget hele den vestlige kultur og frihed til sig med stor glæde. Foto: Ritzau Scanpix

Men under Rahafs opslag er der også mange, der roser den 19-årige teenager til skyerne.

En bruger skrev:

'Vi har brug for folk som dig i denne verden. Det du har gjort, Rahaf, var utrolig modigt. Vær stolt af, hvad du har opnået.'

En anden skrev:

'Jeg håber, at alle kvinder vil få deres retfærdige frihed. Hun er en inspiration for alle.'