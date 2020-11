Fra det lukkede land: Det er forkasteligt

På torvet i Hjørring lyser julelysene i alle byens lygtepæle, butikkerne har åbnet dørene, men gaden er næsten mennesketom. På det tvangslukkede værtshus Bjesken, hvor Ekstra Bladet de næste dage holder til, triller en patruljevogn forbi.

- Hvad laver I, lyder det fra ordensmagten.

- En redaktion, svarer vi med et smil.

Ekstra Bladet har indtaget Bjesken i Hjørring frem til søndag. Foto: René Schütze

For selv om nordjyderne også bruger mundbind, skal de ikke også have mundkurv på. Deres historier fortjener at komme frem, mens syv kommune er underlagt særlige restriktioner frem til 3. december.

Jeg flytter min stemme

Henrik Messmann, der driver hotel Phønix sammen med sin søster, er irriteret - over ventetid og uvished.

- I marts tog det to måneder og tre ændrede ansøgningsskemaer, før vi fik kompensation. Jeg kender til virksomheder, som gik konkurs af den grund, siger hotelmanden, der savner svar efter de seneste restriktioner i Nordjylland.

- Nu ved vi ingenting - det eneste, som vi reelt har fået at vide, er, at vi får dækket lønomkostninger. Så sagde de i fjernsynet, at vi vil blive dækket 100 procent, men det har vi ikke fået bekræftet.

I perioden fra 1. marts og til 31. august 2020 har hotel Phønix mistet 66 procent af deres omsætning sammenlignet med samme periode sidste år.

- Havde der været valg i marts, havde Mette Frederiksen fået min stemme. Jeg synes, at hun håndterede situationen godt, da coronaen kom. Det er alt det her kaos efterfølgende, som er til grin, siger Messmann, som er klar til at flytte sit kryds:

- Det er både forkasteligt, den måde regeringen har håndteret den her kompensationsordning. Derudover synes jeg også, at det er tankevækkende, at jeg kan læse om, at der foregår hemmeligholdelse af det datagrundlag, som regeringen træffer beslutninger på.

Praktikkaos

Den 25-årige lærerstuderende Camilla Agerholm er på gåtur i Hjørring med sin mand Jeppe, og deres søn Aksel på halvandet år.

Lige nu er i hun i praktik som matematiklærer, men de nye restriktionerne spænder ben.

Først brugte hendes uddannelsessted tre dage på at afklare, hvorvidt studerende, der boede i en anden kommune end den, de skulle i praktik i, måtte tage afsted.

Mandag morgen, tyve minutter inden klokken ringede ind til første time, blev det afgjort, at det måtte de ikke.

Derfor er Camilla Agerholm lige pludselig alene om sin undervisning. Hendes makker sidder derhjemme og kan tage sig af fire timers online-undervisning om ugen.

- Det er sur røv, siger Camilla Agerholm.

Praktikken slutter 4. december.

Det betyder, at hendes veninde kan komme i praktik én dag, inden hun skal skrive en opgave for at bestå praktikken - baseret på Camilla Agerholms oplevelser som skolelærer.

- Jeg glæder mig egentlig til, at min praktik er slut. Det har jeg det dårligt med.

Savner hverdagen

Ann Kristine Jørgensen, 20 år fra Hjørring. Foto: René Schütze

- Man kan føle sig indelukket de her dage, men hvis det er, hvad der skal til, så er det, vi gør.

Dog synes jeg, at det er noget skidt med de mink. Nu er det jo kommet ud, at der ingen lovgrundlag er for det. Jeg håber dog, at det er gjort ud fra et godt udgangspunkt, og at regeringen har rådet sig med eksperter.

Efter corona glæder jeg mig bare allermest til at få en hverdag og kontakt til andre mennesker.

Det spidser til



Thomas Bjørnlund, 40 år fra Hjørring

- Jeg kan mærke, at det spidser til, efter vi er blevet lukket ned. Det er en mærkelig fornemmelse.

Jeg fulgte den der spørgetime med Mette Frederiksen, jeg synes, at I gik rigtig fint til hende med hensyn til de mink. Så længe der ikke er lovhjemmel til det, så går det jo ikke. Vi er lige for loven alle sammen.

Jeg glæder mig til at kramme folk, uden at skulle tænke over det. Jeg glæder mig til at samles uden bekymringer. Jeg glæder mig bare rigtig meget til corona er væk.

Ekstra Bladets hold i Hjørring. Fotograf René Schütze og journalisterne Mathilde Boesen og Josephine Fontenay

