Fra femte etage: Kat hopper ud af brændende bygning

Vidnerne gispede højlydt, da en sort kat hoppede ud fra femte etage af en brændende bygning i Chicago.

Brandvæsenet i Chicago fangede det dramatiske øjeblik, der fandt sted torsdag, på en video, som du kan se øverst.

Som man kan se i videoen, overlever katten det vilde hop.

- Den løb ind under min bil et par minutter, indtil den havde det bedre, kom ud og forsøgte at krave op ad bygningen igen, fortæller talsmand for brandvæsenet i Chicago Larry Langford til The Guardian.

Ingen personer kom til skade i branden.