Fra fredag skal der mere smitte til før sogne nedlukker

Der skal snart mere smitte til i de enkelte sogne og kommuner, før de automatisk bliver lukket ned.

Fra fredag hæves grænserne, så der skal være mere end 300 smittede per 100.000 indbyggere de seneste syv dage, før kommunerne nedlukker. I øjeblikket er grænsen 250.

Sogne skal fra fredag lukke, når der er mere end 600 smittede per 100.000 indbyggere. Grænsen for sogne bliver hævet fra 500.

Det har Epidemiudvalget godkendt på et møde onsdag.

Det fortæller Per Larsen, der er sundhedsordfører for De Konservative.

- Epidemiloven er lavet sådan, at vi skal konfirmere det. Men det er en formsag, fordi når der er bred politisk enighed, er der ikke så meget at drøfte, siger han.

Tre grænser skal være nået, før et sogn skal lukke. Foruden incidenstallet er der et kriterie, som siger, at der skal være mere end 20 smittetilfælde i sognet de seneste syv dage. Det bliver der ikke ændret ved.

Til gengæld bliver grænsen for positivprocenten forhøjet fra 2,5 til 3,0. Det betyder, at mindst 3,0 procent de udførte test skal have påvist smitte.

I maj har der været flere dage, hvor mere end 1000 er bekræftet smittet med coronavirus. Siden januar har de daglige smittetal ellers ligget under 1000 nye smittede.

Men da hver tredje i Danmark har fået mindst et vaccinestik, og landets hospitalsafdelinger ikke længere er presset, giver det ifølge Per Larsen god mening at lempe.

- Vi er i en robust situation, hvor mange er vaccineret, mange har haft covid, og vores hospitalsvæsen er på ingen måde truet. Vi er derfor i en fase, hvor det handler om at bevare pandemikontrollen.

- Der giver det altså god mening, at man også hæver incidensgrænserne, når smittetallet vokser lidt i befolkningen også, siger han.

Grænserne gælder ifølge sundhedsordføreren som udgangspunkt i fire uger, men de kan ændres inden da.

