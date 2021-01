Fra fuldt booket til helt ledigt: Ikke kun positivt

Op til jul og nytår var der kø til test for coronavirus i Region Hovedstaden, og flere steder blev der meldt om, at der ingen ledige testtider var.

Men efter nytår er der masser af ledige tider, skriver Berlingske, der henviser til opgørelsen over Testcenter Danmarks ventetider, der ligger på Statens Serum Instituts hjemmeside.

I de fleste testcentre i regionen kan man frem til 11. januar få en tid, når man vil.

Det betyder samtidig, at Region Hovedstaden umiddelbart lige nu lever op til målet om, at 80 procent af borgerne i Danmark skal kunne få en tid inden for 24 timer.

At der er mange ledige testtider er dog ikke udelukkende positivt. Søndag eftermiddag siger Kasper Iversen, der er professor på Københavns Universitet og overlæge på Herlev og Gentofte Hospital, at han er bekymret over den lave testaktivitet efter årsskiftet.

- Det er lidt bekymrende, at det er meget få, der bliver testet, i forhold til op til jul. Det gør, at der er en risiko for, at der kan være noget ukendt smitte rundt omkring, siger han.

Billedet så helt anderledes ud i december, hvor testsystemet var presset, og hvor der mange dage blev foretaget over 100.000 tests på landsplan.

Derfor besluttede regeringen, at man ville samarbejde med private aktører. Det betyder, at danskerne også kan få en lyntest for coronavirus.

Den type antigentest bliver lavet i næsen. I de tilfælde, hvor der ikke bliver påvist smitte, er de dog mindre sikre end den normale pcr-test, hvor man podes i halsen.

I hovedstaden kan man for eksempel få sådan en test på fodboldstadionet Parken, som i Superligaens vinterpause anvendes som et stort testcenter.

Tallene i januar i det nye år peger imidlertid på en langt lavere testkapacitet. Søndagens tal fra Statens Serum Institut viste eksempelvis, at der var registreret knap 38.000 prøver på et døgn.

Lørdag lød tallet på 44.057.