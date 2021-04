Fra genåbningsdagen: - Det er jo en festdag i dag

Der er en stille summen på fællesarealerne, og en masse spændte butiksassistenter klar bag disken i Kolding Storcenter.

Ved personalets hovedindgang er der dækket op med det helt store tag-selv slikbord, flag og rød løber. Flere indgange til butikkerne er pyntet med balloner.

I dag er, hvad man vil kalde en festdag - i hvert fald hvis man befandt sig i Jyllands største indkøbscenter klokken 10.00, da de mange butikker igen kunne rulle gitteret op og byde kunderne velkommen.

Bilka havde pyntet med flag, rød løber og en masse chokolade og andet godt ved personaleindgangen i Kolding Storcenter. Foto: Ernst van Norde

Genåbning over hele landet

Pigerne i Moss Copenhagen er ved gøre de sidste praktiske ting færdig, da klokken er 09.52.

Otte minutter til åbning.

- Vi har faktisk været hernede det meste af ugen for at gøre klar. Der har jo været mange vintervarer, som skulle pakkes sammen og sendes til vores outletbutikker, siger butikschef Christina Thy, der føler sig helt klar til at åbne igen.

Christina Thy kom tilbage fra barsel i november. Hun nåede kun at være i butikken i to uger, så lukkede det hele ned. Nu glæder hun sig rigtig meget til at komme i gang for alvor, efter snart halvandet år hjemme. Foto: Ernst van Norde

Bevæger man sig videre i centeret, kan man ude foran Paw sko se en frygtelig masse balloner. Alle ballonerne har en pind på, så det er nemt for børnene at snuppe en med på vejen.

- Vi sælger jo rigtig mange børnesko her i april. Nu er april godt nok snart forbi, men vi får da lige det sidste med, siger en meget glad Nina Stisen, som sammen med sin kollega Bianca Thybo er klar til at byde alle kunderne velkommen.

Der er balloner klar foran Paw sko til alle de børn, som må finde vej til butikken i dag. Foto: Ernst van Norde

Lige ude foran Paw Sko, kunne man høre et par hæle komme marcherende hurtigt. Det er centerchef Gitte Lindbo, som i hvert fald får gået sine 10.000 skridt i dag.

- Det er jo en fantastisk dag - en rigtig festdag, siger hun med et kæmpe smil.

- Ingen af butikkerne har måtte dreje nøglen om, men mange har jo skubbet regninger foran sig. Så der venter helt sikkert et kæmpe arbejde, siger Gitte Lindbo.

Centerchef Gitte Lindbo har haft travlt i dag, men det er på den gode måde. Siden den 17. december har Kolding Storcenter været lukket ned. Foto: Ernst van Norde

Coronapas og tidsbestilling

På gågaden i Middelfart sidder mange og spiser ved bordene foran cafeerne. Ikke så mange, men dog nogle, har bevæget sig indendørs.

To af dem er Peter og Annette Nissen, der til frokost har valgt Café Rita.

For dem betyder det ikke noget med tidsbestilling og test.

Peter og Annette Nissen får tjekket deres negative test på Café Rita i Middelfart, inden de må sætte sig til bords og få en frokost. Foto: Ernst van Norde

- Jeg synes nu ikke, at det er bøvlet. Testet bliver vi alligevel to gange i ugen i forbindelse med arbejdet, og at vi skal bestille bord en halv time før, gør ingen forskel for os. Vi er ikke sådan nogle, som vandrer ind fra gaden - det er altid planlagt, når vi tager ud, svarer Peter Nissen.

Helt sammen holdning deler ejer af Café Rita, Thomas Altinbulak, ikke.

- Jeg synes helt ærligt, at det er mærkeligt, siger han.

- Vores gæster kan få lov til at sidde tæt og uden mundbind, når de sidder udenfor og spiser, men hvis de skal have bord indendørs, gælder der andre regler.

- Corona er vel over det hele, siger Thomas Altinbulak spørgende.

Trods de mange regler, forventer caféejeren dog et godt forår.

- Jeg tror, at det kommer til at stikke helt af. Folk er sultne, og ligesom med mundbind, så vænner vi os til det allesammen, siger han.