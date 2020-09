Fra hedebølge til vinter på et døgn

På kun et døgn oplevede borgerne i Denver, at 34 graders varme blev forvandlet til snevejr og kulde

- Hvad sker der lige. Skal vi tage solcreme eller skistøvler på?

Borgerne i den amerikanske delstat Colorado har været ude for noget af en rutschetur rent vejrmæssigt. I weekenden og frem til tirsdag kunne beboerne i Denver nyde temperaturer på omkring 38 graders varme.

Men pludselig slog vejret om. En iskold vind fra Canada, som strøg gennem Colorado, Nevada og Utah, sendte pludselig op til 15 centimeter sne i hovedet på amerikanerne.

Det er ikke usædvanligt med hurtige temperaturskift i Colorado. Men det er højest usædvanligt, at de allerede finder sted i begyndelsen af september.

Yderst sjældent

- En person vil i gennemsnit opleve dette fænomen et par gange i løbet af et helt liv, siger meteorolog Evan Direnzo til newsbreak.com.

Siden meteorologer begyndte at registrere rekord-temperaturer for 150 år siden, er så voldsomme temperatur-skift på et døgn kun sket omkring 25 gange i Denver.

Colorado har gennem længere tid været plaget af varme, tørke og naturbrande. Nu truer isslag og hård vind med at vælte luftledninger med manglende elektricitet til følge.