Fra i dag går det løs: Her hæves fartgrænser på landeveje og motorveje

Trafikanter på omfartsvejen omkring Slagelse får fra i dag tilladelse til at køre hurtigere, end de plejer

Trafikanterne på fire motorveje og 17 landeveje vil i den kommende tid få lov til at køre hurtigere, end de plejer.

For nu bliver resultatet af finanslov-aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti for 2018 ført ud i livet. Og i dag, tirsdag, øges fartgrænsen på ni kilometer omfartsvej omkring Slagelse fra 80 til 90 km/t som det første sted.

Det fortæller afdelingsleder i Vejdirektoratet, Ivar Sande, til Ekstra Bladet.

- Inden udgangen af november skal vi åbne fire strækninger på motorveje, hvor det fremover bliver tilladt at køre 120 km/t. frem for 110 km/t. Og når det gælder de 17 landevejsstrækninger, så vil de løbende få hævet grænserne fra 80 til 90 km/t. inden for de næste to år, siger Ivar Sande.

Kræver en del arbejde

Hvis man troede, at det bare var at sætte nogle nye skilte op, tager man fejl. Arbejdet med at øge grænserne kræver en hel del mere, fortæller Ivar Sande.

På motorvejene laves der rumleriller både mod midterrabat og i den anden side. Desuden øges den såkaldte sikkerhedsgrænse fra 9 til 10 meter. Det betyder at der fremover skal være mindst 10 meter fra vejkanten til større forhindringer som træer eller sten.

- Og så forlænges og forstærkes autoværn, hvor det skønnes nødvendigt, forklarer Ivar Sande.

Artiklen fortsætter under grafikken...

Grafik: Vejdirektoratet

På landevejene laves også rumleriller, og der kigges på autoværn, fortæller Ivar Sande. Og så er man fra Vejdirektoratets side særlig opmærksom på, at bilisterne også sætter farten ned igen, når grænsen ændres fra 90 til 80 km/t. igen.

Nye færdselstavler

I seks år har Vejdirektoratet haft forsøgsordninger med strækninger, hvor der måtte køres 90. Det er undersøgelser på disse strækninger, der viser, at bilisterne har svært ved at sætte farten ned igen.

- Vi har samarbejdet med politiet og det er der kommet en ny færdselstavle ud af, som vi tror, at bilisterne vil lægge mærke til, siger Ivar Sande.

Artiklen fortsætter under grafikken...

Grafik: Vejdirektoratet

Det bliver en firkantet rød tavle, som viser 80 km/t.

Selv om fartgrænserne øges, forventer Vejdirektoratet faktisk ikke, at farten kommer til at stige synderlig meget. Undersøgelser viser, at hvor fartgrænsen på motorveje er 110 km/t., kører bilisterne i gennemsnit 117 km/t.

Motorveje På disse motorvejsstrækninger bliver hastighedsgrænsen hævet fra 110 til 120 km/t: E45 Østjyske Motorvej lige syd for Aarhus (6 kilometer) Aarhus Syd Motorvejen ved motorvejskryds Aarhus Syd/Viby Ringvej (6 kilometer) E45 Østjyske Motorvej ved Vejle på strækningen fra motorvejskryds Skærup til afkørsel 61B Vejle Syd (7 kilometer) Holbækmotorvejen fra Holbæk til Torkildstrup rasteplads (12 kilometer)

Gennemsnitsfart ændres ikke væsentligt

På strækninger med fartgrænser på 130 km/t., har undersøgelser vist, at gennemsnitshaastigheden er 123 km/t.

- Så kan man selv regne ud, hvor vi forventer, at vi kommer til at ligge med de nye 120 km/t.-strækninger, siger Ivar Sande.

Og kommer selv med svaret.

- 120 km/t.

Landeveje På disse landevejsstrækninger bliver hastighedsgrænsen hævet fra 80 til 90 km/t: H429: Omfartsvej ved Sunds (km 6.100 – 10.500) H333: Skjern – Varde v. Lyne (km 35.500 – 44.000) H337: Korskro – Grindsted v. Årre (km 16.200 – 21.200) H348: Ølholm – Viborg v. Nr. Snede (Km 31.100 – 39.800) H348: Ølholm – Viborg v. Engesvang (Km 54.400 – 62.100) H370: Herning – Varde (v. Kibæk) Km 2.100 – 11.350 H407: Aarhus – Viborg (km 38.225 – 48.000) H411: Viborg – Sønderup (km 2.850 – 20.450) H425: Holstebro – Oddesund (km 3.450 – 12.950) H426 / H445: Thisted – Vildsund (km 3.750 – 10.400 & km 22.100 – 23.500) H427: Thisted – Fjerritslev (km 14.000 – 41.550) H439: Viborg – Herning (km 6.100 – 22.200) H441: Viborg – Skive (km 5.100 – 7.500) H450: Bouet – Aabybro v. Vadum (Km 6.000 – 8.000) H127: Slagelse Omfartsvej (km 31.700 – 40.100) H141 Hillerød-Frederikssund (km 9.600 – 15.000) H507: Omfartsvej Nykøbing Falster (km 1.100 – 6.600)

Altså forventer Vejdirektoratet, at de øgede fartgrænser på motorveje vil forhøje gennemsnitshastigheden blandt bilister med sølle 3 km/t.

- På landeveje forventer vi, at gennemsnitsfarten øges med mellem en og to kilometer i timen, siger Ivar Sande.

Et enkelt sted syd for Aalborg har Vejdirektoratet besluttet at sænke fartgrænsen fra nuværende 130 km/t. til 120 km/t.

Ivar Sande fortæller, at på Falster og på et stykke af Lolland forventer man at øge fartgrænsen fra nuværende 110 km/t. til 130 km/t. fra 2020.