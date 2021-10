Fra i dag kan du igen blive kviktestet i Region Hovedstaden

Fra lørdag bliver det igen muligt i Region Hovedstaden at få en gratis kviktest for coronavirus.

Det sker i forbindelse med, at Copenhagen Medicial åbner otte kviktest-centre i regionen.

Flere af centrene åbner for test allerede fra klokken 10. Til at starte med vil der stå to-tre personer klar til at pode de borgere, der kigger forbi.

- Vi ved ikke rigtig, hvor mange mennesker der vælger at lade sig teste, siger Trine Baadsgaard, der er pressechef i Copenhagen Medical.

- Vi starter med at sætte omkring to-tre mennesker på arbejde, som kan pode.

- Og så må vi følge situationen og se, om der kommer mange eller få og justere derefter, fortæller pressechefen.

Lørdag åbnes der kviktestcentre i Ishøj, Glostrup, Albertslund, Holte, Helsingør, Rønne samt i storcenteret Fields i Ørestad og på Rådhuspladsen i København.

Fra klokken 10 er der adgang til centrene på Rådhuspladsen, i Fields, Holte, Helsingør og Rønne.

Klokken 12 følger de øvrige centre med.

Mandag åbner Copenhagen Medical også kviktestcentre i blandt andet Ballerup og Fredensborg, og de næste uger følger kviktestcentre i alle kommuner i Region Hovedstaden.

Lars Gaardhøj, der er regionsrådsformand i Region Hovedstaden (S), opfordrer borgerne til at gøre brug af de flere testmuligheder.

- Husk det allerbedste dog er at blive vaccineret. Så har man ikke fået vaccinen, så gør det nu. Der er ledige tider, skriver han i et Facebook-opslag.

Åbningen af centrene sker på initiativ fra myndighederne grundet den stigende smitte med coronavirus.

Myndighedernes beslutning om at øge testkapaciteten blev meldt ud fredag.

Myndighederne har haft en aftale med Copenhagen Medical og andre udbydere af kviktest om at stå standby, til hvis der skulle opstå behov for flere test.

- Det har været nogle hektiske timer, siden vi fik beskeden i går (fredag, red.), siger Trine Baadsgaard.

- Men vi har prøvet det før, da vi i foråret åbnede 35 testcentre på fem dage.

- Så vi er godt inde i arbejdet og har aktiveret vores personale og fået styr på vores lager, i forhold til hvad der skal sendes ud, siger hun.

Genåbningen af tilbuddet om gratis kviktest kommer blot tre uger efter, at de sidste centre med gratis kviktest lukkede. Det skete således 9. oktober.

Beslutningen om at lukke tilbuddet blev truffet i sommer, hvor vurderingen var, at der ikke længere var behov for det.