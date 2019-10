Fra juradrømme til terror: Han er verdens mest eftersøgte

Han er blevet kaldt "spøgelset" og "den usynlige sheik", og USA har udlovet en dusør på op mod 25 millioner dollar for oplysninger, der kan føre til hans pågribelse.

Som leder af den militante bevægelse Islamisk Stat er irakeren Abu Bakr al-Baghdadi verdens mest eftersøgte mand.

Han menes at være blevet dræbt i et luftangreb natten til søndag dansk tid, men det er ikke første gang, at hans død er blevet annonceret.

I begyndelsen af 2017 meddelte det russiske forsvarsministerium, at Baghdadi var dræbt i et luftangreb mod byen Raqqa i Syrien, der var hovedby i Islamisk Stats selvudråbte kalifat.

IS-lederen, som har formået at holde sig godt skjult for offentligheden, er omgærdet af mystik, for det er sparsomt med informationer om hans liv og levned.

Mange mener dog at vide, at Baghdadi blev født i Samarra, nord for Bagdad i Irak i 1971. Han er også kendt under navnene Abu Du’a og sit fødenavn, Ibrahim Awwad al-Badri.

Ifølge nyhedsbureauet TT var hans gymnasieeksamen ikke nok til at komme ind på jurastudiet, og han kunne heller ikke rekrutteres til militæret, fordi hans syn var for dårligt.

Han flyttede derfor til den irakiske hovedstad for at studere islam.

Nogle mener, at Baghdadi allerede var militant islamist under Saddam Husseins styre, som sluttede i 2003. Ifølge TT grundlagde Baghdadi sin egen islamistiske bevægelse det år.

Andre mener dog, at han blev radikaliseret i de fire år, hvor han var fange i den berygtede fangelejr Camp Bucca i Irak. Lejren har siden fået tilnavnet "jihad-universitetet".

Ifølge TT svor Baghdadi i 2005 troskab til Abu Musab al-Zarqawi, den brutale leder af al-Qaidas irakiske gren.

Året efter blev Zarqawi dræbt i et amerikansk droneangreb, og Baghdadi overtog som leder i 2010.

Han genoplivede terrorgruppen IS, som blev udvidet til Syrien i 2013. I samme omgang erklærede han sig uafhængig af al-Qaida.

I sommeren 2014 udråbte IS et kalifat - en stat ledet efter streng islamisk lov. Abu Bakr al-Baghdadi blev kaliffen, hvilket vil sige "efterfølgeren" efter guds udsendte, profeten Muhammed.

Baghdadi har ry for at være en mester i organisation og for at være en hensynsløs taktiker.