Fra lørdag er det slut med mundbind i offentlig transport

Fra på lørdag er det helt slut med mundbind i den offentlige transport.

Det oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Nærmere bestemt bliver mundbindene afskaffet i busser, tog, metro og på færger. I lufthavne og fly gælder kravet dog stadig.

- I august 2020 indførte vi de første danske krav om mundbind i den kollektive transport, og nu efter mere end et år er det også her, det slutter, udtaler transportminister Benny Engelbrecht (S) i pressemeddelelsen.

- Jeg er fuld af beundring for alle de transportører, medarbejdere og borgere, der gennem hele coronakrisen har holdt afstand og brugt mundbind, så den kollektive transport har fungeret. Jeg er ikke i tvivl om, at det har bidraget til at holde smittetallet nede og i sidste ende redde liv, fortsætter han.

Normal hverdag

Ministeren begrunder ændringen med, at en stor del af befolkningen er vaccineret, og at vi dermed vender tilbage til 'en mere normal hverdag'.

Han uddyber over for Ritzau, at ændringen også kommer i kølvandet på, at Sundhedsstyrelsen i denne uge fjernede anbefalingen om at holde en meters afstand mellem hinanden i det offentlige rum.

- Vi har haft kravet om mundbind, når man stiger ind og ud, fordi det kunne være svært at holde afstand. Men når afstandskravet ikke længere er der, har vi valgt at ophæve det allerede nu, siger Benny Engelbrecht til mediet.