Fra midnat er det forbudt at sælge disse cigaretter

Onsdag 20 maj er det slut.

Nye EU-regler på tobaksområdet betyder, at det fra midnat er forbudt at sælge mentolcigaretter i danske kiosker og butikker. Dermed er det ikke længere muligt på lovlig vis at købe de populære smøger.

Foruden forbud mod mentolcigaretter kræver EU-direktivet blandt andet større advarsler på cigaretpakker og strammere regler for e-cigaretter.

Det skriver EU-Kommissionen i en pressemeddelelse.

Prøvet ved EU-domstolen

Selve direktivet blev allerede godkendt af EU-Kommissionen i Bruxelles i maj 2014, men en efterfølgende sag i EU-Domstolen har trukket implementeringen af flere dele af direktivet i langdrag. Først i 2016 blev sagen afgjort ved domstolen.

'Det nye direktiv om tobaksvarer fra 2014 tilsigter dels at fremme den rette funktion af det indre marked for tobak og relaterede produkter med udgangspunkt i et højt sundhedsbeskyttelsesniveau, navnlig for unge, dels at opfylde Unionens forpligtelser i henhold til WHO's rammekonvention om tobakskontrol, skriver de i sin afgørelse.

EU-reglerne var et stort nederlag for tobaksindustrien, som med producenterne Philip Morris og British American Tobacco i spidsen havde forsøgt at få underkendt enten hele eller dele af EU's nye tobaksdirektiv.

De mente, at reguleringen går for vidt og er i strid med reglerne for det indre marked og tager overdrevne sundhedshensyn.

Sådan ser EU's tobaksregler ud EU-Domstolen godkendt i maj 2016 EU's tobaksdirektiv i en afgørelse, der er et stort nederlag for tobaksindustrien. Her er hovedtrækkene i EU's tobaksdirektiv fra 2014, der nu kan træde fuldt i kraft efter EU-Domstolens godkendelse: * MÆRKNING OG INDPAKNING. Der skal være tydelige sundhedsadvarsler i skrift og billede på 65 procent af både cigaretpakkens forside og bagside. På andre typer pakninger kan advarslen være på et klistermærke. EU-landene kan ifølge direktivet også vælge at gå endnu længere end de 65 procent, hvis de vil det. * E-CIGARETTER. Elektroniske cigaretter - også dem med genopfyldelige ampuller - kan tillades, så længe der er mindre end 20 milligram nikotin per milliliter væske og højst 10 milligram per "cigaret". Ampullerne skal være svære at åbne. Det står landene frit for at holde e-cigaretter ude af almindelig handel og regulere dem som et lægemiddel på linje med nikotinplastre. Kommissionen skal holde nøje øje med sundhedsaspekterne af e-cigaretter. * SLIKCIGARETTER. Tobak skal smage og lugte af tobak. Cigaretter med diverse smagstilsætninger - frugt, chokolade, lakrids, mentol - forbydes. For mentolcigaretter gælder forbuddet først fire år efter at direktivet træder i kraft. * SKRÅTOBAK. Er stadig tilladt, fordi det udgør en tilpas lille andel af markedet. * SNUS. Er forbudt. Bortset fra i Sverige, der fik det skrevet ind som en betingelse, da landet trådte ind i EU. * SMUGLING, ULOVLIG HANDEL OG SPORING. For at sikre medlemslandenes skatter og forhindre sort handel med tobak skal tobakspakker forsynes med en unik markør, der gør det muligt at følge og spore alle produkter. * DISTANCEHANDEL. De enkelte medlemslande kan bestemme, at de ikke vil tillade internethandel med tobaksprodukter. Vis mere Luk

