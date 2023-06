Fra midnat er det forbudt: Slut med lattergas på offentlige steder

På flere festivaler behøver man ikke lede længe for at få øje på de små genkendelige lattergasflasker, der ofte er at finde i græsset. Men noget tyder på, at der fremadrettet bliver længere mellem patronerne.

Fra midnat natten til lørdag bliver det nemlig forbudt at medbringe lattergas på offentlige steder eller sælge det til andre.

Det betyder, at dem, der vil bruge lattergas som rusmiddel på en festlig aften, fremover risikerer at få en bøde.

Det skriver Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Fra 1. juli er det nemlig kun tilladt at være i besiddelse af lattergas på offentlige steder, hvis man skal bruge det til erhverv eller et andet anerkendelsesværdigt formål.

Også salg bliver ulovligt

Politiet kan give bøder, hvis de opdager, at nogen har medbragt lattergaspatroner på eksempelvis festivaler, i nattelivet eller på uddannelsessteder.

Det bliver fra midnat ligeledes ulovligt at sælge lattergas til beruselse, uanset mængden. Forhandlere i fysiske butikker skal fremadrettet tjekke id hos kunderne, og onlineforhandlere skal have et effektivt system til at sikre, at der ikke sælges lattergas til personer under 18 år.

Ønsker en kunde at købe mere end 17 gram lattergas dagligt, skal forhandleren kontrollere cvr-numre.

'Formålet med stramningen af lattergasloven er at begrænse mulighederne for at bruge lattergas som rusmiddel. Der er bred politisk enighed om, at der skal gøres mest muligt for at få lattergas væk fra de steder, hvor unge færdes, så de ikke får varige skader af at anvende lattergas til at få en hurtig rus,' lyder det fra kontorchef hos Sikkerhedsstyrelsen Stine Pedersen i pressemeddelelsen.

Både ved ulovligt salg og ved besiddelse af lattergas vil man kunne straffes med bøde. Der lægges op til bøder på 3000-5000 kroner alene ved besiddelse af lattergas på offentlige steder.

Hvis man har medbragt lattergas i så store mængder, at det kan være til videresalg, risikerer man en bøde på 50.000 kroner eller mere.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Offentligt tilgængelige steder betegnes af Sikkerhedsstyrelsen som blandt andet festivaler, barer, diskoteker, gader, pladser, parker, shoppingcentre, markedspladser, strande og institutioner.

Lattergas produceres til industrielt brug og benyttes eksempelvis i flødeskumssifoner. Der bruges en anden slags lattergas hos eksempelvis tandlægen og jordemoren, hvor lægemidlet oftest vil være opblandet med ilt.

Men lattergas kan også anvendes som et rusmiddel. Rusen er kort og kan minde om den, man kan få fra alkohol.

Direkte inhalering af gas fra gaspatroner kan ifølge Sundhedsstyrelsen føre alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser med sig. Er gassen ikke blandet med ilt, kan man få iltmangel, og derudover kan man få forfrysninger i mund, lunger og stemmebånd af den kolde gas.