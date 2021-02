Fra minus 15 til plus 12 grader: Vi elsker det kolde gys

For få dage siden var Danmark populært sagt som en kummefryser med dagtemperaturer på op til minus 15 grader. Men nu, hvor den spæde forårssol titter frem og varme vinde fra syd på rekordtid har løftet temperaturen med 27-28 grader til plus 12-14 grader, kaster veninderne Christine Bjørn og Ann Ebdrup sig ganske frivilligt i det iskolde havvand, som ikke er langt fra frysepunktet trods det markante vejrskifte.

De to aarhusianske kvinder mener det, når de samstemmende siger, at de elsker den iskolde oplevelse, som de begge opsøger to-tre gange om ugen i bassin 7 ved Aarhus Ø.

Her de så heldige at være medlemmer af Vinterbadeklubben Aarhus Ø, der ellers som mange andre klubber har lukket for optagelse af flere kontingentbetalere.

- Jeg tror blandt andet, at vinterbadning boomer, fordi mange elsker kombinationen af at kunne være ude i naturen i kombination med at være i det iskolde vand. Man er virkelig i nu´et, når man er under vandskorpen i 30 til 45 sekunder, siger Christine Bjørn, der som 48-årig er i gang med sin første sæson som vinterbader.

Corona har skubbet til bølgen

Ann Ebdrup på 53 har to sæsoner under badedragten og nyder som Christine kombinationen af naturoplevelsen på den våde, kolde måde og nærværet og det efterfølgende adrenalinsus.

- Jeg tror også, at populariteten har fået et yderligere boost af, at vi har coronakrise. Det har skubbet til bølgen, at folk savner socialt samvær og at have noget at give sig til uden for hjemmets fire vægge, siger Ann Ebdrup, inden Christine Bjørn supplerer:

- Det er jo nemt at vinterbade på en meget coronavenlig måde med afstand og kun ophold udendørs.

Både Christine og Ann bor i nybyggerkvarteret på Aarhus Ø og kan derfor dyrke vinterbadning næsten lige uden for døren.

Selskabsbader

Christine kalder sig selv en 'selskabsbader', fordi hun især værdsætter det sociale, som følger med de to-tre ugentlige dukkerter af cirka et halvt minuts varighed.

- Christine og jeg kommer her ofte sammen, men jeg afstår heller ikke fra at komme alene, fordi der næsten altid er godt selskab, siger Ann Ebdrup.

Christine Bjørn havde ikke lige tænkt, at hun skulle være vinterbader, da hun var med til at starte Vinterbadeklubben Aarhus Ø for to år siden, men som nabo, sit omtalte selskabsgen og de gode badefaciliteter med omklædning og sauna, som godt nok er lukket grundet coronarestriktionerne, ser hun ikke sig selv som en døgnflue i de blå bølger.

- Det at kunne kontrollere sit åndedræt og samtidig abstrahere fra kuldegyset, giver et kick, som jeg nødig vil undvære, siger Christine Bjørn.