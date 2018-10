Fra på mandag ser danske æg anderledes ud

Når du åbner en pakke danske æg i supermarkedernes kølediske for at tjekke, om de er intakte, vil der fremover være trykt et dannebrogsflag, et æg, en høne og et hjerte direkte på skallen.

Mandag lancerer brancheorganisationen Danske Æg nemlig et nyt initiativ i form af et våbenskjold for at adskille danske æg fra udenlandske æg.

Det skyldes, at supermarkeder i stigende grad importerer udenlandske æg til Danmark. Problemet er, mener Danske Æg, at de ikke er af samme høje kvalitet.

- Vi har valgt at gøre det for at gøre forbrugerne opmærksomme på, at vi har et helt særligt produkt, siger sektorchef i Danske Æg Jørgen Nyberg Larsen.

- Den danske forbruger vil kunne se, at det er danske æg, at fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og sikkerhed er helt i top, siger han.

Ifølge Fødevarestyrelsen er danske æg generelt sundere og mere sikre end udenlandske æg.

En af forklaringerne er, at danske æg hver anden uge testes for alle knap 3000 forskellige typer salmonella.

Omvendt testes udenlandske æg hver 15. uge, men kun for de fem mest udbredte typer af salmonella, som EU kræver.

Til gengæld er udenlandske æg ofte billigere for indkøberne end danske æg, hvilket kan være en af årsagerne til, at flere supermarkeder vælger andre æg end danske.

- Vi synes ikke, at det er fair, at hvis vi i Danmark producerer efter nogle danske regler, er der nogle supermarkeder og indkøbere, som vælger æg, der er af lavere standard, end vi har.

- Hvis der er et politisk flertal for - og forbrugerne har opbakning til - at vi skal gøre det på en bestemt måde, synes vi også, at det er et valg, forbrugerne skal have ude i køledisken, siger Jørgen Nyberg Larsen.