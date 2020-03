Fra rom til håndsprit

Sprit er sprit, og så alligevel ikke. Håndsprit er blevet tidens mest eftertragtede alkohol. Mangel på sprit har endda fået politiet til at bevogte sygehuse som værn mod tyverier.

Hvem skulle have troet, at nogen ville savne De Danske Spritfabrikker?

Men verden er fuld af sære ting her midt i coronatiden.

Så i et forsøg på at bidrage til bekæmpelse af virussen er det lille Samsø-destilleri Sams Island Distillery, der til der til daglig laver rom, gin og vodka, begyndt også at lave håndsprit på Samsø-kartofler.

Hurtig omlægning

- Håndsprit er jo ret åbenlyst en mangelvare, som vi kan være med til at afhjælpe, fordi vi har en løbende produktion af vore almindelige produkter.

- Så i den stille periode uden ret mange gæster på øen var det egentlig ret logisk at lægge fabrikationen om til desinfektionssprit, siger Mads Nielsen.

Han ejer Sams Island sammen med Jesper Machholm, der i øjeblikket opholder sig i København.

- Det eneste problem har faktisk været at fremskaffe en egnet emballage her midt i krisen.

- Kan man ikke så bare kigge forbi og få fyldt dunke og flasker? Ligesom med olivenolie og rødvin i sydeuropa?

- Ha, ha, ja det kunne være festligt. Nej, desværre - så tror jeg hurtigt, vi løber tør, siger Mads Nielsen.

Reel mangel

- Manglen på sprit er jo helt reel. Vi brænder den på stivelse fra gode Samsøkartofler. Alkoholbasen i det færdige produkt er på 80 procent og indeholder blandt andet glycerin for ikke at tørre huden ud.

- For den sags skyld kunne vi også bruge øens gode sukkerroer, som vi bruger til vores egen rom, siger Mads Nielsen.